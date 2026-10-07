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Dačo je rešio da iskritikuje Lauru zbog događaja nakon žurke. Naime, ona je Filipom Đukićem nekoliko puta imala vrelu akciju pred svojim cimerima.

Nakon burnih akcija sa Filipom Đukićem, Laura Prgomet sada je shvatila da joj to nije trebalo. Ona se osamila sa bliskim ljudima:

- On je bukvalno tebe j*bao i otišao da j*be drugu. Tebi je v*gina ispala. On je tebe kr*snuo samo zato što si ga uhodila. Išla si za njim, išla, išla... - rekao je Dačo Virijević.

- Nije morao. Ne mogu ja naterati na to - dodala je Laura.

- Ti si lepa, što mu se ne bi d*gao, imaš dobar g*z i dobru s*su. Bolju nego Biljana. On je takav. On bi j*bao i Biljanu da je htela - nastavio je Dačo.

- Znaš koliko se loše osećam? - nastavila je Laura.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta:

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18:18
STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV