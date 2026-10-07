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- Sanja, svašta je izrečeno sa tvoje i Markove stane, kada sve pogledaš, da li se zbog nečega kaješ? - upitao je Karić.

- Ja sam govorila kako je bilo, nisam ga skrnavila i omalovažavala - kazala je Sanja.

- Kako nisi? Govorila si svašta, da sam bio nasilan prema tebi, da sam bio užasan - kazao je Marko.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović su raskinuli vezu, što je izazvalo brojna interesovanja u javnosti i na društvenim mrežama. Foto: Printscreen

- Razlog našeg raskida konačnog je bila ta devojka sa kojom je Marko ušao odmah u odnos, čim smo prekinuli - kazala je Sanja.

- Ne, već stvari koje si mi izgovorila. Mnogo sam ja uvreda tebi oprostio. Ja sam te pitao ovde kad sam došao, gde si bila ti posle žurke povodom kraja ''Elite 9'', a ti si okrenula u svoju korist i krenula si da me vređaš - rekao je Marko.

- Da li si ti Sanja završila kod Bore Santane na vikendici? - upitao je Janjuš.

- Ne, ja sam bila sa svojim novim momkom na doručku nakon te žurke, a ne sa Borom - rekla je Sanja.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Kurir

- Bila si sa Borom Santanom, potvrdila si sve priče da si bila sa njim dok je bio sa Milicom Kemez. Sanja je molila da se pomirimo, a onda sam je video sa Borom Santanom za stolom. Razlog raskida je što mi je ona rekla ''dabogda ti majka umrla'' kad sam rekao da idem kod majke.''. Ona je izabrala da završi sa Borom Santanom na vikendici, nakon što je nisam pogledao na žurki nakon završetka ''Elite 9''. Svaki dan mi je slala da joj nedostajem, a onda je na moje oči otišla sa njim. Nije trebalo da mi budeš devojka, već osoba na jednu noć - kazao je Marko.

- Ja sam imala drugog muškarca. On je bio pored mene i kada sam grudi radila, ja sam pored njega mogla da budem kao neko detence zarobljeno u telu odraslog muškarca - kazala je Sanja.

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