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Neda Ukraden i Aca Lukas ušli su u žestok obračun koji traje danima. Sve je počelo njegovom izjavom u podkastu kod Bokija 13, kada je koleginicu nazvao medicinskim fenomenom jer svoju nacionalnost menja svaki put kada se nađe u različitim zemljama.

- Ova jedna se, bre, rodila... Godinama nešto priča, kad god je slušam negde, recimo, u Sarajevu je, ona kaže da je iz Sarajeva. Kad je u Zagrebu, priča da je Zagrepčanka, a kad je u Beogradu, onda je Beograđanka. Ovo pričam za Nedu Ukraden - izjavio je tada Lukas.

Emocionalno nezreo

Neda je na nedavnom nastupu u Beogradu imala odgovor na njegove reči.

- Da li vi mislite da mene Aca, zvani "splav", može da potkači? Da li vi stvarno mislite da je to moguće? Ja mislim da je nemoguće, ali pozdravljam sve što kaže, nek misli šta hoće. Sve što kaže, ja mu opraštam i smatram emocionalnom nezrelošću - poručila je Neda.

Poznat kao neko ko nema na dlake na jeziku, Lukas je uzvratio na ove njene reči. On je etiketu "splav" prihvatio bez pravdanja, ističući da je ponosan na svoje poreklo i odrastanje uz reke, ali je ubrzo prešao u direktan kontranapad, spominjući njena ranija putovanja i gostovanja.

1/6 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Nemanja Nikolić, Nenad Kostić, Hype

- Splav je splav. Ja volim splavove, odrastao sam na Dunavu i na Savi. Aca "splav", divno. Sigurno više volim to nego šator kod Gadafija, kamile, pesak... Pustinjska oluja, komarci, bube... Fuj - poručio je vidno izrevoltiran pevač za Hajp.

Ekipa Kurira imala je priliku da ponovo sretne pevačicu na jednom događaju, pa smo je pitali da prokomentariše Lukasov odgovor.

- Nisam zainteresovana za tu vrstu polemike i odgovore. Sve što sam imala da kažem, rekla sam. Ne vodim računa konkretno šta kolega ima da kaže o bilo čemu, ne znam što bi me to zanimalo - poručila je Neda Ukraden za Kurir.

Nadimak dobio po splavu

Podsetimo, Aleksandar Vuksanović dobio je nadimak Lukas po nazivu popularnog splava na kojem je tada pevao. Pre nego što je postao muzička zvezda, bio je najpopularniji pevač na splavovima i važio za nekoga ko pravi najbolju atmosferu.

- Počeo sam prvo od nekog svog splava, iznajmili smo nešto i tako krenuli. Postalo je vremenom kultno mesto jer, kad se sve zatvori, dođu kod nas. Posle smo se nešto pokačili i prestali smo. Kasnije me gazda "Lukasa" pitao da radim sa njim i ja sam pristao. Plata će mi biti 20 odsto od pazara. Prvo veče pevao sam za jedan sto, kasnije dva, tri, a za nekoliko dana više niko nije mogao da uđe na taj splav - pričao je ranije folker.

Neda Ukraden u svojoj impozantnoj karijeri imala i trenutak kad je upoznala čuvenog Muamera el Gadafija, o čemu je i pričala. Cela delegacija Srbije dobila je poziv da bude gost u Libiji, a među njima je bila i ova vlasnica raskošnog glasa.

- Tada sam prvi put uživo videla predsednika Muamera el Gadafija i delovao je kao veoma skroman čovek. Veoma dugo smo ga čekali i očekivali smo da će oko njega biti mnogo ljudi iz obezbeđenja, a on se pojavio poprilično nonšalantno i sa svima se rukovao. Bio je skromno obučen i više je delovao kao sveštenik nego kao vladar tako bogate zemlje. Bili smo dočekani u šatoru i napolju sam videla divne kamile, tako da je sve delovalo skromno. Sada sam veoma iznenađena dešavanjima u Libiji i saosećam sa narodom koji tamo živi, posebno sa našim devojkama koje su tada radile u protokolu i u Gadafijevom obezbeđenju - seća se Neda, koja je dugogodišnjem libijskom predsedniku bez muzike otpevala svoju pesmu koju on veoma voli.

1/6 Vidi galeriju Neda Ukraden Foto: privatn arhiva, Promo

Dobila zlatni nakit

- Rekli su mi da Gadafi zna moju pesmu "Zora je" i da mu se dopada, tako da sam mu je otpevala na uvce, bez muzičke pratnje. A zbog ove pesme je i zahtevano moje prisustvo na skupu jer je jedan od predsednikovih saradnika svoju suprugu upoznao na mom koncertu u Sarajevu upravo uz tu moju pesmu. O predsedniku sam mogla da zaključim da je tada sa svojih šezdesetak godina bio veoma negovan čovek, u dobroj kondiciji, a delovao je veoma smireno i odmereno - rekla je Ukradenova, koja je od Muamera el Gadafija, kao i većina žena, dobila zlatni nakit.

Govorkanja o navodnoj emotivnoj vezi naše pevačice i libijskog predsednika Neda je demantovala.

- Nisam bila u emotivnoj vezi sa Gadafijem, te 2006. godine sam ga videla prvi i poslednji put, ali znam da se po mom povratku iz Libije pričalo da smo imali aferu. Pričalo se i da sam ga upoznala još dok sam studirala u Sarajevu, gde je navodno i on studirao, ali, nažalost, nije tačno - kroz smeh je ispričala Ukradenova za Helou magazin.