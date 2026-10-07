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Atina Ferari bila je gošća emisije "Amidži šou", gde je govorila o svojim nastupima na vašarima, ali se tom prilikom osvrnula i na koleginicu Vesnu Vukelić Vendi.

Pevačica je otkrila šta, prema njenim rečima, pruža publici na svojim nastupima, a što Vendi ne pruža.

Atina pecnula Vendi

"Ja pružam sve ono što ona ne pruža. Za početak, ja pružam pevanje, pružam plesanje, odličnu energiju do usijanja i zaista je pod mojom šatrom uzavrela atmosfera. Svi koji nisu bili treba da dođu i da provere taj kvalitet između mene i Vendi, pa da kažu, mada vidim da su već...", rekla je Atina.

1/7 Vidi galeriju Atina Ferari bila je gošća emisije „Amidži šou“, gde je govorila o svojim nastupima na vašarima, ali se tom prilikom osvrnula i na koleginicu Vesnu Vukelić Vendi. Foto: Pink

Nakon toga, Atina je javno izazvala Vendi na duel. Predložila je da obe nastupe u Šapcu, svaka u svojoj šatri, pa da se vidi koja će privući veći broj ljudi.

"Ja je izazivam na taj duel, da ona peva u jednoj šatri u Šapcu, a u drugoj ja, pa da vidimo ko će napuniti više", poručila je Atina.

Vendi ne miriše Atinu

Podsetimo, Vendi je nedavno otkrila zbog čega se posle dve decenije nije pojavila na Šabačkom vašaru, potkačivši Atinu Ferari.

- Nije da ne nastupam, ja trenutno ne nastupam zbog finansijskog iskorišćavanja godinama unazad. Kao jedna nezahvalnost, a merenje moje trpeljivosti. Ja sam zbog naroda istrpela, ali je ta proždrljivost išla dotle da su mi ostale samo koske. Kada se to desilo, ja sam okrenula igricu i ostavila ih da kulturno propadaju - rekla je Vendi, pa je potom progovorila o nastupu Atine Ferari.

Vendi je objasnila da ne želi da komentariše svakoga ko se pojavi na estradi, već da pažnju posvećuje ljudima koji iza sebe imaju karijeru i konkretan rad.

1/5 Vidi galeriju Vesna Vukelić Vendi u Amidži Šouu Foto: Printscreen Pink

- Ja se bavim osobama koje su ime i prezime, koje nisu lica, nego ličnosti. Kada neko ima svoj razvojni put, kada ima pesme, emisiju i knjige, mogu to da komentarišem! Ja nemam dodirnih tačaka sa svim ovim, tako da svako za sebe ima prostor. Ja ne mogu da imam svoju naslednicu - istakla je Vendi, a onda ju je Amidžić pitao da li su ona i Era Ojdanić, naš poznati pevač, zapravo najbolji duo za vašare:

- Da... Meni samo da je energično, da mi ne staviš rolku, a onda oni komentarišu kada vide dekolte da sam ja nešto, a zapravo ti rolkaši rade sve što rade. Ta rolka je maska! I „šio mi ga Đura“ suknja, pantalonetine, pa onda kao: „Zaboga, zar nisam sveden?“, pa ću da zovem crkvu: „Kako može Vendi, koja nosi suknje i ovo sve, da se pojavljuje na liturgiji?“, a time se i bave.