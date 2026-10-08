Slušaj vest

Pevač iz "Magla benda" Vladan Savić razveo se od supruge sa kojom je bio dve godine u braku. Njihova ljubav počela je sa mnogo strasti i emocija, pa je pevač odlučio da je zaprosi nakon tri meseca veze.

Vlada nije dao konkretan odgovor na priči o razvodu, ali je izjavio da je svoj emotivni status opisao kroz pesmu "Krive drine" koju je nedavno objavio. Marija se oglasila za Kurir i potvrdila da su se razveli.

Sada, njihova ljubav ostaje samo uspomena na neke srećne dane, pa slike koje su nastale tokom veze i braka sada su samo sećanje.

Interesantno je da jedna fotografija Marije i Vlade nastala je pre nekoliko meseci, na tećem koncertu "Magla benda" u Sava Centru. Na pomenutoj fotografiji deluju srećno i zaljubljeno, pa ga Marija i ljubi dok nasmejani poziraju. Problemi u braku izgleda da su nastali nedavno.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Inače, Vladan i Marija venčali su se 5. juna 2024. godine, a nakon ceremonije usledilo je gala slavlje u jednom prestoničkom restoranu. Mladenci i svatovi stigli su na veselje, a mlada je već pri dolasku pokazala koliko je bila raspoložena za slavlje – izašla je na krov automobila i veselo pozdravljala okupljene.

Vladan je za najvažniji dan odabrao elegantno prugasto odelo, dok je sve vreme nosio naočare. Nasmejan i raspoložen, pozirao je sa svojom izabranicom, a tada je delovalo da pred njima počinje novo životno poglavlje.

Posebnu pažnju privukla je upravo Marija, koja se tada nije često pojavljivala u javnosti. Nataša Bekvalac bila je tada zadužena za atmosferu na slavlju.

Njihova ljubavna priča počela je nakon Vladanovog raskida sa Jovanom Jocić, sa kojom ima ćerku. Pevač je u martu 2024. godine javno otkrio da je zaljubljen, a samo nekoliko meseci kasnije usledila je veridba, pa potom i venčanje.

„Toliko volim da sam se zapitao da li sam ikad voleo, onako istinski“, govorio je tada Vladan o novoj ljubavi.