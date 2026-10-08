ŽIVI U STANU OD 500.000 €, A LETI NISKOBUDŽETNIM AVIO KOMPANIJAMA! Aleksandra Mladenović svaki evro štedi za nekretnine
PevačicuAleksandru Mladenović navikli smo da viđamo doteranu i besprekorno sređenu, pa je prava retkost videti njeno lice bez šminke. Ona je sad uhvaćena na aerodromu u potpuno prirodnom izdanju.
Ipak, sada je viđena u prirodnom izdanju i to u trenutku kad se ni najmanje nije nadala.
Pevačica se nedavno vraćala iz Nemačke, gde je imala nastup, a za Beograd je letela niskobudžetnom avio-kompanijom.
Tom prilikom nosila je izbledele farmerke, crni sako i patike na platformu, dok je kosu pokupila u neobaveznu punđu.
Bila je u muškom društvu, a sama je nosila veliku Šanel torbu na ramenu, kao i jastuk na naduvavanje koji drži vrat tokom puta, kako bi mogla lakše i lepše da spava.
Ćaskala je sa jednim muškarcem, a kada se okrenula da pozdravi drugog, ljudi oko nje su mogli da vide njeno prirodno lice, bez šminke.
Podsetimo, pevačica Aleksandra Mladenović (32) je pre izvesnog vremena pazarila nekoliko nekretnina, među kojom je i stan u Egiptu.
Ona je pre preseljenja u Beograd živela na selu, a danas ima nekoliko nekretnina na svoje ime i ne krije koliko je ponosna zbog toga. Stan u Beogradu na vodi je, kako se ranije pisalo, platula pola miliona evra.
- Juče sam na nastup putovala 12 sati i isto toliko se vraćala. Menjala sam dva aviona. Mislim da sam zaslužila koliko sam se mučila i koliko se mučim i radim da sebi priuštim jedan stan. Do ovakvog stana se dolazi velikim radom i ulaganjem. Kao šta kaže Ana Bekuta u pesmi : "Sve sam stekla sama, na to se ponosim" - izjavila je svojevremeno Aleksandra u emisiji "premijera-Vikend specijal".
Kurir/Telegraf