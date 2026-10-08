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PevačicuAleksandru Mladenović navikli smo da viđamo doteranu i besprekorno sređenu, pa je prava retkost videti njeno lice bez šminke. Ona je sad uhvaćena na aerodromu u potpuno prirodnom izdanju.

Ipak, sada je viđena u prirodnom izdanju i to u trenutku kad se ni najmanje nije nadala.

Pevačica se nedavno vraćala iz Nemačke, gde je imala nastup, a za Beograd je letela niskobudžetnom avio-kompanijom.

Tom prilikom nosila je izbledele farmerke, crni sako i patike na platformu, dok je kosu pokupila u neobaveznu punđu.

Bila je u muškom društvu, a sama je nosila veliku Šanel torbu na ramenu, kao i jastuk na naduvavanje koji drži vrat tokom puta, kako bi mogla lakše i lepše da spava.

Ćaskala je sa jednim muškarcem, a kada se okrenula da pozdravi drugog, ljudi oko nje su mogli da vide njeno prirodno lice, bez šminke.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Printscreen, Marko Karović, Print Screen

Podsetimo, pevačica Aleksandra Mladenović (32) je pre izvesnog vremena pazarila nekoliko nekretnina, među kojom je i stan u Egiptu.

Ona je pre preseljenja u Beograd živela na selu, a danas ima nekoliko nekretnina na svoje ime i ne krije koliko je ponosna zbog toga. Stan u Beogradu na vodi je, kako se ranije pisalo, platula pola miliona evra.

- Juče sam na nastup putovala 12 sati i isto toliko se vraćala. Menjala sam dva aviona. Mislim da sam zaslužila koliko sam se mučila i koliko se mučim i radim da sebi priuštim jedan stan. Do ovakvog stana se dolazi velikim radom i ulaganjem. Kao šta kaže Ana Bekuta u pesmi : "Sve sam stekla sama, na to se ponosim" - izjavila je svojevremeno Aleksandra u emisiji "premijera-Vikend specijal".

Kurir/Telegraf