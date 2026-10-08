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Nemanja Nikolić izabrao je miran život. Uživa sa svojom porodicom, ne lakta se za nastupe, zadovoljan je količinom posla koji ima.

On je deo prve generacije "Zvezda Granda". Danas, iako kaže da mu je to takmičenje donelo sve u životu, ne bi se ponovo prijavio. Sašu Popovića izuzetno ceni i smatra ga posle svojih roditelja najbitnijim čovekom u njegovom životu.

Kada govorite o karijeri, neizbežno je pitanje početka i „Zvezda Granda“. Da li biste se ponovo prijavili? Koliko vam je Saša Popović pomogao?

-Posle mojih roditelja, on je jedna od glavnih figura u mom životu. Da nije bilo njega, ne bi bilo ni nas. Nikada se više ne bih prijavio u „Zvezde Granda“, iako mi je Grand samo doneo u životu, ništa mi nisu odmogli.

Mnogi smatraju da im je Grand odmogao...

-To su nezahvalni ljudi, toga među nama ima mnogo. Znate koliko ima mladih pevača koji pevaju bolje od svih nas zajedno kada se skupimo, pa im niko nije pružio šansu? A nama je šansa pružena. Oni su nama dali šansu, a posle je bilo do tebe kako ćeš dalje. Čovek mora da bude zahvalan za ono što mu je život pružio. Nije dovoljno samo dobiti priliku, moraš nešto da napraviš od nje.

1/5 Vidi galeriju Nemanja Nikolić Foto: AV Team

Da li se nekada zapitate kako bi vam život izgledao da ste neke stvari uradili drugačije?

-O tome ne treba razmišljati. Možda i jesam nekada razmišljao, ali to je gotovo, nema nazad! Zadovoljan sam svojim životom. Mnogo sam bogat čovek! Imam ćerku koja je predobra, prelepa, koja uspešno završava školu, sina koji je multitalentovan. Imam brak koji je stabilan u ovom bolesnom vremenu. Šta treba čoveku više? Najveće bogatstvo je sačuvati porodicu. Najteže je sačuvati brak, ali to je zasluga moje žene. Njoj treba orden prvog reda da se dodeli, koliko me je trpela sve ove godine! I sad je gotovo, ne može da se razvodi u petoj deceniji, kako će? Sramota bi bilo! Nema nazad!

1/6 Vidi galeriju Nemanja Nikolić u "Zvezdama Granda" Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Printscreen/Youtube

Vaša supruga vam je, čini se, bila oslonac tokom cele karijere?

-Ona i moja majka su mi bile najveća podrška u životu. Uvek su bile uz mene – i kao podrška, ali i kao kritičari kada treba. Mi smo u braku već 20 godina i ona je moj veliki uspeh. Posle svega što sam prošao i svega što sam postigao, meni su upravo porodica i mir ono što danas najviše znače. Estrada je moj posao i nešto što volim, ali kada se sve sabere, čovek se na kraju vraća kući. A meni je ta kuća najvažnija.

Kurir/Alo