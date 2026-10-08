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Aleksandar Sofronijević, jedan od najpoznatijih domaćih virtuoza na harmonici, zakazao je veliki koncert u Sava Centru za 8. decembar!

Tim povodom uradio je set novih fotografija, a posebnu pažnju privukle su one na kojima umetnik izgleda poput holivudske zvezde. Pljunuti Bruce Willis iz mlađih dana!

Pred objektivom Dušana Petrovića, Sofronijević je pokazao da, osim što svakodnevno vodi računa o svom muzičkom usavršavanju, posebnu pažnju posvećuje i tome kako izgleda, kako se oblači, hrani i kako održava formu.

Vrativši harmoniku u fokus javnosti, ovaj umetnik pokazao je da se kvalitetnom muzikom, energijom i autentičnim pristupom može osvojiti publika svih generacija.

Svojim koncertima, kao i saradnjom sa Milančetom Radosavljevićem, Sofronijević je doprineo tome da se dobra muzika, tradicija i zvuk harmonike ponovo nađu u centru pažnje.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Sofronijević Foto: Dušan Petrović

Dok se priprema za veliki koncert u Sava Centru, publiku očekuje posebno muzičko veče posvećeno najlepšim pesmama, tradiciji i emociji.

Svi koji 8. decembra budu u najpoznatijoj plavoj dvorani, uživaće u dobro poznatim hitovima i vrhunskom izvođenju, a veče će dodatno ulepšati i gosti iznenađenja, čija imena Sofronijević za sada čuva kao posebno iznenađenje za publiku.

Osim uspešne muzičke karijere, Sofronijević je za svoj doprinos dobio i priznanje za zaslužnog građanina svog rodnog grada Kraljeva, čime je još jednom potvrđeno koliko njegov rad i stvaralaštvo znače publici i sredini iz koje je potekao.

Svoja mesta za koncert 8. decembra u Sava Centru možete obezbediti putem platformi efinity.rs i tickets.rs.