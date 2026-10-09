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Husein Alijević Husa u novoj epizodi Kurirovog podkasta "1 na 1" govorio je o devedesetim godinama - vremenu koje je obeležila muzika, ples i neke od najvećih zvezda tadašnje scene.

U emotivnom delu razgovora, Husa se prisetio Ksenije Pajčin sa kojom je sarađivao još u periodu kada je bila deo grupe Beat Street, a posebno je govorio o njenom odrastanju, energiji i upečatljivoj ličnosti.

Govoreći o tome ko mu prvo pada na pamet kada se pomene početak Beat Streeta, Husa je bez razmišljanja naveo Kseniju.

"Pa, ako je sam početak Beat Street-a, Ksenija Pajčin."

Oduvek se izdvajala

Ksenija je tada bila veoma mlada, ali da se već izdvajala ogromnom energijom, otkrio je Husa. Istakao je njene plesačke sposobnosti, navodeći da je Ksenija bila veoma energična i upečatljiva na sceni.

"Pa, mislim, u tom periodu, Ksenija je zaista bila mlada i veoma, onako, energična. I atraktivna, i onda se tu oko nje dešavalo nešto, tako da... Eto, nažalost, ona mi je prva pala na pamet. Ona je isto bila i agresivna i jako energična i jako dobar i viralan plesač za to vreme", otkrio je denser.

Kako je objasnio, Ksenija je u svet plesa ušla veoma rano - kao devojčica u plesnoj školi, ali je brzo napredovala.

Prisetio se i kako se njena ličnost menjala tokom odrastanja. Prema njegovim rečima, kao devojčica bila je mirnija, ali se već u tinejdžerskim godinama jasno prepoznavala energija koja će je kasnije obeležiti.

"Pa, dobro, svakako je kao devojčica bila malo mirnija, ali se prepoznavala i u tinejdžerskom periodu, ta njena energija. Mislim, imam utisak da kako su godine prolazile, da je ono, samo ta njena energija rasla i rasla i rasla", rekao je Husa i dodao da svi koji su je tada poznavali mogli su da primete da pred sobom imaju posebnu devojku.

"Svi smo videli da je ona na prvom mestu jedna prelepa devojčica, da je jako energična i probojna, u krajnjem slučaju. Prelepa je bila. Mislim, ta lepota koja ne ostavlja nikog ravnodušnim. Znači, gde god bi se mi pojavili, ostavljala bi utisak, mislim, svakako", kaže Husa.

1/11 Vidi galeriju Ksenija Pajčin Foto: Printskrin / You Tube, Printscreen/Youtube, Foto: Kurir / Marina Lopičić

"Imali smo i lepe, ali i teške momente"

Međutim, iza uspomena na njenu energiju i mladost ostali su i trenuci koji nisu bili laki. Husa je otvoreno govorio o njihovom odnosu i različitim periodima koje su zajedno prošli.

"Imali smo lepih tinejdžerskih momenata zajedno. Imali smo i teških tinejdžerskih momenata zajedno. Ona je bila previše energična i ta energija nije bila isključivo pozitivna, nego je išla u dva smera. Ali kad god čujem njeno ime, prvo je da osetim veliku žal zbog toga šta se desilo."

Govoreći o njenom daljem životnom i profesionalnom putu, Husa se prisetio i njenog odlaska iz Beat Streeta i saradnje sa Dačom. Kako je ispričao, Dača ga je svojevremeno pitao da li ima problem da on i Ksenija pokušaju da naprave grupu.

"Ona je nastavila karijeru sa Dačom. Tako je oformljena grupa Dak. Dača je bio u Funky G-u, izlazio je iz Funky G-a. Pozvao me je, pitao je: 'E, Huso, Ksenija nije više s vama, je l' imaš neki problem da ja i ona probamo da napravimo grupu?' Ja sam mu rekao: 'Jesi normalan, bre, samo napred.'"

Foto: Printscreen Instagram

Husa kaže da je Ksenija u grupi Duck pronašla novi muzički izraz i nastavila karijeru kao pevačica.

"Zaista je to bio lep period, ovaj, gde je Ksenija opet pronašla sebe, ovoga puta kao pevačica. Ona je u grupi Dak bila pevačica, pa je kasnije nastavila i karijeru. Drago mi je što danas, evo, u ovo današnje vreme, postoji ta njena pesma 'Nino' koja se peva po klubovima".

Razlog odlaska iz Beat Street-a

Osvrnuo se i na okolnosti njenog odlaska iz Beat Streeta, objašnjavajući da je postojao konflikt koji je tada, kako kaže, mogao da bude rešen jedino napuštanjem grupe.

"To je bio jedan konflikt koji je u tom momentu mogao da se reši samo tako da napuštanjem grupe. Tu je više devojaka napustilo grupu, nije ona bila sama. Sad se ja ne sećam ko je sve tu bio, odavno je bilo", otkrio je Husa.

Foto: Kurir

Beat Street je, prema njegovim rečima, nastavio dalje, a Ksenija svoj put sa Dačom.

"Ali ono što je najbitnije je da je i nakon tog perioda grupa Beat Street, koju sam predvodio, nastavila da trasira svoj put i dalje je bila među najpopularnijim. I postali smo još popularniji za to vreme. Sve je bilo super.

Opet, s druge strane, bilo je super i što se ona, eto, neko vreme pronašla sa Dačom. I tu ima puno nekih lepih... I Dačo, volim te, i mnogo nekih lepih pesama ima iz tog perioda u grupi Duck", ispričao je Husa u podkastu "1 na 1".

Kurir.rs

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