Slušaj vest

PevačicaJasna Šćepanović gotovo četiri godine vodi borbu za starateljstvo nad detetom, a za to vreme, kako kaže, propušta veliki deo njegovog odrastanja. Ona se juče oglasila i saopštila da još jedan pokušaj dogovora sa drugom stranom nije uspeo.

Iako navodi da je druga strana poslata na izvršenje krivične sankcije, njena borba još nije završena, prema trenutno važećoj odluci, dete će viđati dva puta mesečno, uz prisustvo socijalnih radnika u Centru za socijalni rad u Gostivaru.

Nakon gotovo četiri godine pravne i životne borbe za svoje dete, Jasna Šćepanović odlučila je da se obrati javnosti i saopšti dokle je stigao postupak.

Kako kaže, nakon jučerašnjeg pokušaja dogovora sa drugom stranom, sporazumno rešenje ponovo nije postignuto.

Prema trenutno važećoj odluci, Jasna će svoje dete ubuduće viđati dva puta mesečno, uz prisustvo socijalnih radnika u Centru za socijalni rad u Gostivaru, što je za nju, kako ističe, posebno težak trenutak.

- Možda će nekome zvučati neverovatno da majka mora da odlazi u Centar za socijalni rad da bi videla svoje dete i provela vreme sa njim, ali ja neću odustati - poručila je Šćepanović.

Ona je javnost obavestila i da je druga strana poslata na izvršenje krivične sankcije, dok su, kako navodi, druge pravne procedure i dalje u toku.

Ipak, uprkos novim okolnostima u postupku, Jasna i dalje nema mogućnost da svoje dete uzme i sa njim provodi vreme na način na koji bi želela kao majka.

1/4 Vidi galeriju Jasna Šćepanović Foto: Privatna Arhiva

- Dočekala sam pravdu, na neki način, ali ne do kraja - navela je.

Na ovu temu oglasio se i njen advokat Jovica Straševski, koji je istakao da upućivanje druge strane na izvršenje krivične sankcije predstavlja važan korak, ali da postupak time nije završen.

- Postupak je ušao u fazu u kojoj više nema prostora za odlaganja i nove pokušaje dogovora koji se ne realizuju. Naš cilj je da se sve odluke nadležnih organa sprovedu u skladu sa zakonom i da se zaštite prava deteta i njegove majke. Činjenica da je druga strana upućena na izvršenje krivične sankcije predstavlja važan korak u postupku, ali naš posao nije završen. Nastavićemo da preduzimamo sve raspoložive pravne korake kako bi se omogućilo da majka ostvari svoja roditeljska prava i da se pitanje boravka deteta konačno reši u njegovom najboljem interesu - rekao je on.

Posebno emotivan deo Jasninog obraćanja odnosi se na činjenicu da je, kako kaže, zbog višegodišnje situacije propustila gotovo četiri godine detetovog odrastanja.

- Te godine mi niko ne može vratiti, ali mogu da se borim za sve one koje dolaze - poručila je Jasna.

Šćepanovićeva ističe da će, nakon svega što se dešavalo, dalji tok postupka prepustiti nadležnim institucijama i da više neće davati dodatne prilike za dogovore koji se, kako navodi, iznova ne realizuju.

Jovica Straševski, advokat Jasne Šćepanović Foto: Privatna Arhiva

- Ne idem do kraja zbog osvete. Ne zbog javnosti. Idem do kraja zbog svog deteta i njegove sigurnosti - poručila je.

Jasna je zahvalila svim medijima i ljudima koji su je godinama podržavali i pratili njenu borbu i najavila da se više neće javno oglašavati o ovom slučaju dok ne bude ponovo sa svojim detetom.

- Sledeći put kada budem govorila o ovoj temi, govoriću onda kada budem ponovo sa svojim detetom - zaključila je Šćepanovićeva.