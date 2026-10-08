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Zoran Marjanović ponovo je glavna tema javnosti, nakon što je prošlog vikenda brutalno pretučen u jednom stanu na Paliluli.

Kako smo već pisali, Zoran je dobio batine zbog svoje 20 godina mlađe partnerke, Leontine Bilandžije, sa kojom je više od godinu dana u vezi.

I dok ekipa Kurira pokušava da dođe do Zorana Marjanovića kome se gubi svaki trag nakon što je napustio bolnicu posle prebijanja, uspeli smo da uhvatimo njegovu devojku u blizini zgrade u kojoj žive.

Voli problematične muškarce

Leontina Bilandžija javnosti je postala poznata nakon učešća u rijalitiju "Parovi", a o njenom životu se nakon rijalitja gotovo ništa nije znalo.

Kako saznajemo, Leontina je i pre Zorana volela problematične momke, pa je bila u vezi sa muškarcem koji je dve godine proveo u zatvoru zbog falsifikovanja novčanica.

Nakon toga Leontina je napustila zemlju i neko vreme živela u Crnoj Gori, tačnije u Budvi.

1/7 Vidi galeriju Leontina Bilandžija Foto: Kurir, Printscrean

Podsetimo, Iako ranije nije želeo da otkriva kako je uplovio u vezu sa Leontinom, Zoran Marjanović ne krije da ga je bivša rijaliti učesnica osvojila lepotom, pameću, ali i dobrom dušom.

Na Fejsbuku joj je redovno komentarisao fotografije, ali su u maju iznenada prekinu vezu.

- Zoran je slab na žene. On voli lepe i atraktivne dame, a naročito pevačice, doduše i učesnice rijaliti programa su mu i te kako simpatične. Slab je on na njih, ali i one na njega. Ne deli on epitete "ljubavi, srce, mače" bilo kome. Izgleda da veza nije potrajala i da su dobri prijatelji - rekao je dobro upućen izvor ranije za medije, ali se situacija promenila, pa su oni i dalje zajedno.