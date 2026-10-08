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Iako je njen brak sa Markom Gačićem završen, Goga Babić očigledno je zadržala blizak i lep odnos sa njegovom porodicom. To je još jednom pokazala javnom čestitkom upućenom bivšoj svekrvi, koja danas slavi rođendan.

Emotivne reči

Goga je tim povodom na Instagramu objavila njihove zajedničke fotografije, a uz njih je ostavila emotivne reči pune zahvalnosti i lepih želja.

- Srećan rođendan, majka! Želim ti od srca mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i lepih trenutaka sa svima koje voliš. Hvala ti što si tako divna tena, baka i osoba na koju uvek možemo da računamo. Deca su presrećna što te imaju, a ja sam beskrajno zahvalna što si baš ti njihova baka! Volimo te - napisala je Goga Babić.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da Goga svoju bivšu svekrvu i dalje oslovljava sa „majka“, što dovoljno govori o odnosu koji su izgradile tokom godina. Njihova bliskost očigledno nije nestala nakon Goginog i Markovog razvoda.

Goga Gačić Foto: Printscreen Instagram

Pevačica je uz rođendansku čestitku odabrala i pesmu „Bože čuvaj tu ženu“ Željka Samardžića, čime je dodatno naglasila emociju koju je želela da prenese.

Porodica

Goga se tu nije zaustavila, pa je kasnije podelila još jednu porodičnu fotografiju, na kojoj su pored njene bivše svekrve i bivši svekar Mikica Gačić i njena deca. Njene objave pokazale su da je, uprkos tome što više nije deo Markovog bračnog života, ostala bliska sa njegovim najmilijima.

Goga Gačić Foto: Printscreen Instagram

Njena rođendanska čestitka tako je privukla pažnju upravo zbog odnosa koji je nastavila da neguje sa bivšom svekrvom, ali i zbog toplih reči kojima joj je javno poželela sve najlepše.