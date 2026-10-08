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Viki Miljković i Desingerica pobrinuli su se za odlično raspoloženje na snimanju „Pinkovih zvezda“, gde su zajedno zapevali njen čuveni hit „Nikom nije lepše nego nama“. Video snimljen u duhu devedesetih naišao je na sjajne reakcije publike, a njihova energija i spontanost dale su ovom dobro poznatom hitu novu draž.

Upravo ovakvi trenuci pokazuju zašto je Viki već decenijama miljenica svih generacija. Njene pesme podjednako rado pevaju oni koji su uz njih odrastali i mladi koji ih danas otkrivaju. Prepoznatljiv glas, vedrina i toplina sa kojom se obraća publici učinili su je pevačicom čija muzika prati brojna slavlja, druženja i lepe životne trenutke.

Zajednički video sa Desingericom spojio je nostalgiju devedesetih i energiju današnje scene. Viki je još jednom pokazala koliko se prirodno snalazi u tom spoju, donoseći dobro raspoloženje i onu neposrednost zbog koje je publika voli. Njena spremnost da se zabavi, našali i podeli spontan trenutak dodatno ističe šarm kojim osvaja i na sceni i van nje.

„Nikom nije lepše nego nama“ jedna je od pesama koje već prvim taktovima pozivaju na pevanje. Za starije slušaoce ona nosi uspomene, dok mlađima pruža priliku da osete duh vremena u kojem je nastala. Sjajne reakcije na video potvrđuju da ovaj hit i danas ima posebno mesto kod publike.

Viki Miljković godinama gradi blizak odnos sa svojim slušaocima, a ovakvi trenuci najbolje pokazuju koliko je ta veza snažna. Uz pesme koje traju i osmeh po kojem je prepoznatljiva, uspeva da okupi različite generacije oko iste emocije — radosti koju donosi muzika.

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