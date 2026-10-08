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Grčka pop zvezda, Džozefina, započela je saradnju sa jednim od najuticajnijih srpskih producenata i kompozitora, Damirom Handanovićem.

Njihov novi projekat deo je šire strategije njenog proboja na balkansko i međunarodno tržište.

Međunarodno muzičko tržište

Saradnju je predstavila njena izdavačka kuća Heaven Music, koja poslednjih meseci intenzivno radi na povezivanju Džozefin sa međunarodnim muzičkim tržištem.

Damir Handanović je jedan od najuspešnijih kantautora na Balkanu i jedno od najdoslednijih imena u stvaranju domaćih hitova u poslednjih 20 i više godina.

Tokom duge i uspešne karijere sarađivao je sa brojnim velikim regionalnim izvođačima, a njegov opus obuhvata kompozicije i produkcije za neke od najvećih zvezda domaće muzičke scene.

1/5 Vidi galeriju Damir Handanović sarađuje sa grčkom muzičkom zvezdom Foto: Instagram

Među njegovim značajnim saradnjama nalazi se i rad sa balkanskom zvezdom Svetlanom Cecom Ražnatović.

Dugogodišnje iskustvo

Upravo zbog njegovog dugogodišnjeg iskustva u stvaranju komercijalno uspešne muzike, saradnja sa Džozefin privukla je pažnju grčkih medija.

Ova saradnja dolazi u trenutku kada Džozefin pokušava da svoju muziku plasira van granica Grčke.

"Heaven Music" je ove godine ostvario stratešku saradnju sa "Warner Music Group", čime je otvoren prostor za međunarodne projekte, produkcije i povezivanje grčkih izvođača sa muzičarima i autorima iz drugih zemalja.

U tom kontekstu, kao što smo naveli, saradnja Džozefin i Handanovića deo je šireg plana da se grčka pevačica poveže sa balkanskom muzičkom industrijom i pronađe put ka publici širom regiona.

1/3 Vidi galeriju Grčki mediji pišu o saradnji Damira Handanovića i njihove zvezde Foto: Printskrin

Podsetimo, Damir Handanović i njegova supruga, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Ðedović Handanović, prošle godine su dobili ćerku, koja je postala centar njihovog sveta.

Dubravka je ranije objavila fotografiju ćerke iz porodilišta uz dirljivu poruku:

- Najlepšu narukvicu na svetu sam dobila u Narodnom frontu. Hvala lekarima, babicama, medicinskom osoblju u Narodnom frontu na pažnji, brizi, profesionalizmu i nezi koju ste nam pružili i učinili da bezbrižno dočekam jedan od najlepših trenutaka u životu! Deca nam se rađala! Broj 4186 - napisala je ona u opisu objave.

Ministarka je inače tokom cele trudnoće aktivno obavljala svoje profesionalne obaveze.

- Ja sam pokušavala da to ne bude tema do sada, da obavljam svoj posao odgovorno, takva sam osoba, mislim da se od mene to očekuje. Zdravlje mi je omogućilo da sve bude tako do kraja, bilo je naporno i izazovno, ali kad se nešto želi onda se sve može. Mislim i da je moguće, u ovom slučaju, da bude i razvoj porodice i da žena može da nastavi da obavlja svoje profesionalne aktivnosti, ali da doprinese razvoju društva, u smislu povećanja nataliteta, to nam svima treba, i da to treba da budem primer svima. Zahvalna sam što sam imala zdravstvenu mogućnost da to bude tako - rekla je ona gostujući u jutarnjem programu na Pinku.

Kurir/Telegraf