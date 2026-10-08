LAURA OTKRILA SVE DETALJE INTIMNOG ODNOSA SA CAREM! Ovo se do sada nije znalo: Desilo se nakon rođendana
- Dača Virijević i Laura Prgomet stigli su u zalagaonicu i pred Anom Radulović otkrili detalje o svom odnosu i tajnu koju su krili.
- Laura je priznala da je imala seks sa Filipom Carem bez zaštite i da se plaši moguće trudnoće, dok je Biljana rekla da je u fazi upoznavanja sa Đukićem.
Dača Virijević i Laura Prgomet naredni su stigli u zalagaonicu, te su ispričali voditeljki Ani Radulović tajnu.
- Evo, ja sam ovde došao da založim Laurin moral ovde - kazao je Dača.
- Dačo, pa ne može tako, ako makar Laura zaplače, mogu da razmotrim to - rekla je Ana.
- Ana, ono što svi nagađaju je Carev i moj se*s. To se desilo nakon Carevog i Anđelinog rođendana. Imali smo se*s, a Dača je znao. On se plaši da možda nisam ostala u drugom stanju, jer smo spavali bez zaštite - kazala je Laura.
- Laura, da li si ti sada ljubomorna na Aneli? - upitala je Ana.
- Ne, ja sam zaljubljena u Đukića i smeta mi ova baba sa kojom se muva - rekla je Laura.
- Ja bih da prodam Biljaninu vezu spolja, jer ona sada ima neke simpatije prema nekom dugom - kazala je Emilija.
- Da li ti je sada emocina prema Đukiću jača nego prema tvom momku spolja? - upitala je Ana.
- Pa...mi smo sada u fazi upoznavanja. Ja sam neko ko misli da će imati sa njim nešto jako lepo, zato i zalažem svoju vezu - kazala je Biljana.
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