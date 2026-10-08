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Seka Aleksić juče je obradovala publiku novim albumom, pod nazivom "Femme fatale" koji je od teksta preko muzika radio reper Stefan Đurić Rasta. Nakon prvih sati od objavljivanja postalo je jasno da je pevačica napravila pravi muzički bum. Naime, sve pesme sa njenog novog albuma našle su se u YouTube trendingu, što je još jedan pokazatelj ogromnog interesovanja publike za njen novi projekat.

Seka je album najavljivala sa velikim uzbuđenjem, a njeni fanovi su odmah nakon objavljivanja pohrlili da preslušaju nove pesme. Reakcije na društvenim mrežama ne prestaju, komentari se nižu, a broj pregleda iz sata u sat raste.

Posebnu pažnju publike ali i vrh trending liste zauzele su pesme: "Meni si neko", "Milano" kao i dva dueta sa Rastom "Trag" i "Igre"

Posebno je zanimljivo to što se ceo album našao među trending sadržajima, što nije čest slučaj na domaćoj muzičkoj sceni. Publika je očigledno sa nestrpljenjem čekala nove Sekine pesme, a pevačica je još jednom pokazala da njeno ime i posle toliko godina karijere ima ogromnu težinu.

Seka je poznata po tome što ume da prepozna šta njena publika želi, ali i da napravi iskorak kada je muzika u pitanju. Novi album donosi nekoliko različitih muzičkih priča, a sudeći prema prvim reakcijama, publika je već pronašla svoje favorite.

Ovakav rezultat samo nekoliko sati nakon objavljivanja predstavlja veliki uspeh za pevačicu i njen tim.