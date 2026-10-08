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Veliko slavlje sprema se u porodici Nadice Ademov, jer njen brat, mladi pevač, Bubi Ademov, planira da stane na ludi kamen. Kako je sada otkrio, pripreme za ovaj poseban dan su u toku.

Pevač Bubi Ademov, koji je u srećnoj vezi, otkrio je da se priprema da uskoro stane na ludi kamen:

- Devojka je kod kuće. Dobri smo oboje. Spremamo svadbu uskoro. To ćemo nešto skromno, sa našim najbliži - rekao je, pa se osvrnuo na činjenicu da nije bio gost na venčanju svoje sestre Nadice Ademov, te istakao da se nada da će ona na njegovo venčanje doći.

- Nije da nisam stigao, nisam mogao...Videćemo da sve to bude kako treba pa i da ona dođe na moje venčanje - rekao je za Telegraf.

1/4 Vidi galeriju Bubi Ademov Foto: Printscreen

"Kad nađete pravu osobu, sve se jednostavno desi"

Podsetimo, brat Nadice Ademov, u srećnoj je vezi sa svojom koleginicom, koja se takođe takmičila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

- Kada nađete pravu osobu, to se jednostavno desi. Družili smo se, izlazi zajedno i vremenom se stvorio neki osećaj. Ja sam prvi krenuo. Prvu pesmu koju sam joj otpevao bila je: "Zar si morala takva da se rodiš" od Šabana Šaulića. Biće i svadbe uskoro Bože zdravlja - ispričao nam je nedavno mladi pevač.

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