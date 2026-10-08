Slušaj vest

Sanja Grujić osamila se sa Poršelinom, te je tako oplela po Marku Stefanoviću.

- Ma šta kome nije jasno da nije imao za kiflu, kada je malo stao na noge, pokupio prnje i otišao. Kako ja da ne mislim da je cela ta svađa njegovih izrežirana da ja nemam pristup tih 30.000 evra, šarlatani jedni! - rekla je Sanja koja je nedavno iznela niz šokantnih detalja.

- Smučio mi se jer ne mogu da verujem da neko to kaže - rekla je Poršelina.

- Najveće smeće koje sam upoznala. To je to, hrani psa da te ujede - rekla je Sanja.

- To ti je kada nekoga stvoriš, a ti si ga stvorila, i onda pedala...Ako ima Boga, a ima, vratiće mu se sve - rekla je Poršelina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije:

1/7 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscrean, Printscreen Pink, Printscreen

Pogledajte dodatni snimak: