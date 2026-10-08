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"SVAĐA JE IZREŽIRANA ZBOG 30.000 EVRA" Sanja Grujić iznela šok optužbu na račun Marka i njegove porodice: Detalji ostavljaju bez teksta
- Sanja Grujić optužila je Marka Stefanovića da je svađa izrežirana zbog 30.000 evra i da je, kako tvrdi, čim je stao na noge otišao. Poršelinom je iznela niz teških uvreda na njegov račun.
- Poršelina je uzvratila porukom da će mu se sve vratiti, uz komentar da je Sanja sama 'stvorila' Marka.
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Sanja Grujić osamila se sa Poršelinom, te je tako oplela po Marku Stefanoviću.
- Ma šta kome nije jasno da nije imao za kiflu, kada je malo stao na noge, pokupio prnje i otišao. Kako ja da ne mislim da je cela ta svađa njegovih izrežirana da ja nemam pristup tih 30.000 evra, šarlatani jedni! - rekla je Sanja koja je nedavno iznela niz šokantnih detalja.
- Smučio mi se jer ne mogu da verujem da neko to kaže - rekla je Poršelina.
- Najveće smeće koje sam upoznala. To je to, hrani psa da te ujede - rekla je Sanja.
- To ti je kada nekoga stvoriš, a ti si ga stvorila, i onda pedala...Ako ima Boga, a ima, vratiće mu se sve - rekla je Poršelina.
U video-prilogu pogledajte detaljnije:
Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscrean, Printscreen Pink, Printscreen
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