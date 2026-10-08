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Novo životno poglavlje počelo je za Atinu Tošić! Ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića otputovala je u Italiju, gde je zvanično započela studije modnog menadžmenta, a za potrebe boravka obezbeđen joj je luksuzni stan u jednoj od najelitnijih milanskih četvrti.

Prema informacijama dobro obaveštenih izvora, mesečna kirija za ovu nekretninu iznosi oko 5.000 evra, što dodatno oslikava visok standard koji će mlada studentkinja imati tokom boravka u inostranstvu.

-Stan se nalazi u jednoj od najtraženijih zona u Milanu. Visok nivo bezbednosti, blizina fakulteta i kompletna infrastruktura bili su presudni faktori. Jelena je želela da Atina ima optimalne uslove, s obzirom na to da je pred njom izuzetno važan period života i obrazovanja“, ističe izvor.

Foto: Printscreen

Inače, Atina je prethodno pohađala internacionalnu školu, gde je stekla zavidno obrazovanje i savladala engleski jezik na nivou maternjeg, što joj je znatno olakšalo prijem na ugledni inostrani univerzitet.

-Od malih nogu bila je usmerena ka učenju i stranim jezicima. Zahvaljujući pohađanju internacionalne škole i odličnom poznavanju engleskog jezika, otvorena su joj mnoga vrata za dalje školovanje van granica zemlje - navodi sagovornik.

Inače mlađa sestra Nika Tošić tokom posete Milanu pokazala nam je kakao je lukuzno poremljen stan u kome Atina boravi. Iako smo videli samo delić, verujemo da je i ceo objekat opremljen po poslednjoj modi.

1/6 Vidi galeriju Atina Tošić pokazala Foto: Printscreen

S obzirom na to da trogodišnje studije na ovom prestižnom univerzitetu koštaju oko 90.000 evra, jasno je da porodica ulaže značajna sredstva u njenu profesionalnu afirmaciju.

-To jeste krupna finansijska investicija, ali u porodici na ovo gledaju isključivo kao na dugoročno ulaganje u Atininu budućnost. Ona već duže vreme pokazuje afinitete prema svetu mode i dizajna, pa svi veruju da je Milano pravo mesto da iskaže svoj pun potencijal - zaključuje izvor.

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