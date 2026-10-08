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Pevačica Lepa Brena objavila je snimak na Instagramu koji je izazvao veliku pažnju javnosti, jer na njima neodoljivo podseća na svoju svetsku koleginicu Madonu, koja je nedavno uradila fejslifting.

Brena se uveliko sprema za svoje koncerte, te je posvećena sređivanju, posetama frizerima, kozmetičarima, posle snimka koji je objavila folk diva polemiše se da je radila neke estetske korekcije.

Folk ikona neodoljivo na ovom snimku podseća na kraljicu popa, koja je za potrebe novog albuma uradila, kako se priča, botoks, fajslifting, te je potpuno neprepoznatljiva, pa mnnogi kažu kako ima "smrznuto lice".

Brena i Madona, osim što imaju karijeru dugu 40 godina i obe su, po mnogima, najbolje u svom poslu, kao da imaju istog estetskog hirurga.

Slavna Jugoslovenska zvezda na meti je komentara, jer izgleda kao da se i ona potpuno "zategla" za nove projekte, baš kao Madona.

Podvrgla se zahvatima podmlađivanja

Inače, Brena je svojevremeno posetila jednu privatnu kliniku kako bi uradila fejslifting, a rezultat da sada izgleda mlađe makar 15 godina, preneo je "Kurir".

Sa druge strane "Skandal" je pisao da je Brena podigla i zategla svoje grudi najsavremenijom metodom uz pomoć specijalnih lasera koja je trenutno najpopularnija u svetu i koja se toplo preporučuje svim danima budući da su hiruški zahvati i ugradnja silikona odavno zastarela i maltene odbačena metoda. Ipak, pored operacija, najviše se piše o njenim akrobacijama na sceni, od koji je najpopularnije podizanje noge na bini.

Što se tiče Madone, o njenim estetskim zahvatima javnost bruji godinama, a pogotovo poslednjih godina kako je skoro pa neprepoznatljiva.

1/8 Vidi galeriju Madona na sceni tokom iznenadnog Prajd koncerta na Tajms skveru u Njujorku Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

U jednom tekstu u svetskim medijima dr Geri Linkov, plastični hirurg koji se specijalista za lice, u dvadesetominutnom video-klipu na Jutjubu objasnio je šta je sve Madona radila tokom godina i koliko je sve otprilike koštalo.

Madona koja je kročila na muzičku scenu 1982. godine, već 1990. imala je prvi veći esteski zahvat. Plastični hirurg je primetio da joj je čelo znatno više nego ranije. Kako je objasnio u pitanju je procedura podizanja obrva, a samim tim se obavlja zahvat kojim se podiže koža čeonog dela glave.

Već 1995. godine dogodio se prvi fejslifting. Potom pet godina kasnije, pa sve do 2010. godine Madona je radila prve verzija onoga što su danas poznati kao fileri, ali početkom milenijuma jedini filer koji je dozvoljen je kolagen filer.

Međutim, stvari se ozbiljnije menjaju od 2010. godine kada je pevačica već radila danas veoma popularne filere koji su joj napravili "pufnastiji" oblik lica.

Geri Linkov ističe da je drastična promena 2020. godine posledica još jednog fejsliftinga, koji su pratili još dva fejsliftinga i sređivanje kapaka i podočnjaka, a u kombinaciji sa prethodno rađenim filerima doveli su do jako čudnog oblika lica.

Prema njegovoj proceni Madona je od 1982. godine do danas radila tri fejsliftinga, tri puta je podizala obrve, dva puta kapke, mnogo puta ubrizgani fileri i možda su tokom godina rađeni implanti na vilici i uklanjanje viška masti.

Kako je objasnio jedan fejslifting košta od 10.000 do 50.000 dolara, podizanje obrva od 5.000 do 30.000 dolara, kapci i podočnjaci od 10.000 do 30.000 dolara, fileri od 500 do 1.500 dolara po jednom tretmanu, a najverovatnije da je imala najmanje 30 ubrizgavanja tokom godina. Procena je da je potrošeno najmanje 215.000 dolara na operacije bez ostalih tretmana za podmlađivanje kože.

Pogledajte dodatni snimak: