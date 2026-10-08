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Pevačica Ana Bekuta postala je baka relativno rano, već sa 39 godina dobila je unuke Sonju i Branka.

Danas je upravo Sonja Polić jedna od najvažnijih osoba u životu poznate pevačice, a njihov odnos odavno je prerastao klasičnu vezu bake i unuke.

Ana Bekuta je u nekoliko navrata sa ponosom govorila o Sonji i otkrila da joj je upravo ona svojevrsna "desna ruka".

1/5 Vidi galeriju Godinama na estradi Foto: Marko Kranjc, Antonio Ahel/ATAImages

Sonja je uključena u pevačicine poslovne obaveze i ima ulogu njenog glavnog asistenta i saradnika, pa joj pruža podršku kako u svakodnevnim obavezama, tako i kada je reč o poslu.

Ana i Sonja veoma su bliske, a slobodno vreme često koriste kako bi uživale u zajedničkim trenucima.

Neretko ih možemo videti i u beogradskim restoranima, gde provode vreme zajedno. Ipak, njih ne povezuje samo porodična bliskost, već i posao.

Foto: Privatna Arhiva

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