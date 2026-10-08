OTKRIVENO ČIME SE BAVI UNUKA ANE BEKUTE! Bićete vrlo iznenađeni
- Ana Bekuta je rano postala baka, a unuka Sonja Polić danas joj je jedna od najvažnijih osoba u životu.
- Sonja je pevačicina desna ruka i glavni asistent, pa joj pomaže i u poslovnim i u svakodnevnim obavezama.
Pevačica Ana Bekuta postala je baka relativno rano, već sa 39 godina dobila je unuke Sonju i Branka.
Danas je upravo Sonja Polić jedna od najvažnijih osoba u životu poznate pevačice, a njihov odnos odavno je prerastao klasičnu vezu bake i unuke.
Ana Bekuta je u nekoliko navrata sa ponosom govorila o Sonji i otkrila da joj je upravo ona svojevrsna "desna ruka".
Sonja je uključena u pevačicine poslovne obaveze i ima ulogu njenog glavnog asistenta i saradnika, pa joj pruža podršku kako u svakodnevnim obavezama, tako i kada je reč o poslu.
Ana i Sonja veoma su bliske, a slobodno vreme često koriste kako bi uživale u zajedničkim trenucima.
Neretko ih možemo videti i u beogradskim restoranima, gde provode vreme zajedno. Ipak, njih ne povezuje samo porodična bliskost, već i posao.
Pogledajte dodatni snimak: