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Ljubavni odnos između sina pevačice Stojanke Novaković Stoje, Milana Popova i Radojke Rade Jovanović jedna je od glavnih tema u “Eliti 10“.

Rada je nedavno zbog svoje sumnje da je trudna radila i test koji je bio negativan, a zbog Milana i njegovih reakcija često završi u suzama. Sada su se oglasili njeni roditelji.

- Pratim i mnogo mi je žao i teško što je neki ponižavaju. Ona tamo samo plače, a inače je razigrana i ovde je pravila uvek dar – mar. Meni srce radi trideset i pet posto, mi smo celog života radili da bi ona imala i da bi se školovala, čak smo i ovog starijeg sina zapostavili zbog nje i uvek smo joj govorili da je škola na prvom mestu i poslušala je – rekao je Radin otac, a onda je majka otkrila šta im je najteže kada gledaju ćerku u Beloj kući, pa se dotakla i Stojinog sina.

- Svi misle da je zbog para ušla u tu vezu, ali nije. Mi što imamo i što zaradimo mi to imamo, jesmo skromni i siromašni, ali naše duše su bogate i pune ljubavi. Tuđe nećemo i ne želimo. On ima ime, ali mu je duša prazna. Što su njih dvoje započeli to treba i da završe. Mi smo je podržali u svemu, ali ne i ovo ponižavanje. Da mogu da uđem na dva dana da ga pitam kako ga nije sramota. On nema ni obraza, a ni karaktera.

1/8 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

Majka plače

Cana je lila suze kada je progovorila o ćerkinom ljubavnom odnosu, ali i njenim suzama u rijalitiju.

- Da sam mogla da uđem na sekund da joj samo prekinem suze. Ona je borac, ali je tamo ne vidim kao borca, već poniženu od njega. Ona je sama išla sa mnom da radi na jednu njivu kako bi kupila sebi auto i položila, jer je videla da se i mi mučimo. Borili smo se za nju i svaki dinar dali, imala je da popije, pojede i da se obuče i nije mi krivo što smo se namučili da je školujemo. Duša me boli kad vidim koliko plače i biću njena podrška dok dišem. Zaljubila se i ona kad voli, ona voli ludo i sve mi ovo teško pada. Ne mogu da verujem da ćuti, on se sa njom igrao, a na kraju bi bilo da ona njega izdržava. Želim mu sve najbolje i neka pobedi, ali neka ostavi moje dete na miru – žestoko je rekla Radojkina majka.

Jedna Milanova uvreda upućena njihovoj ćerki im je posebno teško pala.

- Oni su visina za nas, poznatiji su, ali on ima dva braka iza sebe i troje dece i jasno je sve. Nismo spavali celu noć i mislim da mi je srce tad radilo na pet posto i drago nam je što nije trudna i molili smo Boga da tako bude. On nije stao uz nju uopšte kad se radio test. Nas je iritiralo kad je on rekao tad “tata će sve da kešira“, pa šta ako imaš pare sve je to prolazno, a treba da budeš prvenstveno čovek – rekao je Radin otac Dragoljub na ivici suza, a majka otkrila da od Stojinog naslednika ne bi ništa uzeli.

- Ni alimentaciju, ništa nam ne treba od njega i da je ostala trudna i rodila dete. Njemu nisu važne ni bivše supruge, ni deca, već je samo za sebe. Čovek je trebao da kaže dobro desilo se, a on je imao katastrofalne reakcije. Ona nije imala dečka osam meseci, a on priča da je možda trudna sa nekim drugim. Ona plače, a on se podsmeva. To je njegov karakter i obraz.

Oni su u razgovoru istakli da je najveći motiv Radi za ulazak bio novac, ali da su joj odmah rekli da će joj biti izuzetno teško.

- Naš narod i naša muka je naterala da uđe u “Elitu“. Ona je radila mnoge poslove i kako se borila od četrnaeste godine treba i tamo. Ona je radila u svojoj struci kako ekonomski tehničar, ali gazda je ne plati, pa svojim autom je vršila trebovanje i nije imala za sebe da kupi sebi šminku, neke stvari, a radila je. Vozila je i valjak na autoputu i svu su joj se čudili, a koliko puta se vrati i priča mi da je mogla da se prevrne – otkrili su njeni roditelji.

1/5 Vidi galeriju Rada i Milan Foto: Printscreen

“STOJA MOŽE DA DOĐE DA POPRIČAMO“

Mnogi su očekivali da će nakon svega pozvati Milanovu majku Stoju, ali oni za tim nisu imali želju.

- Nismo i ne želimo da uznemiravamo ženu. Svaka čast njoj, ali verujemo da je i njoj teško. Verujem da je sramota svega i ne ljutimo se na nju. Ona ima svoja posla, zabavlja narod i ona je estradna umetnica i poznata je u celom svetu. Slobodno može da dođe da popričamo, ponudili bi joj šta imamo da pojede i popije i da se ispričamo – iskreno su rekli oni.

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