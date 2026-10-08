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Voditeljka Jovana Jeremić poznata je po tome što bez okolišanja iznosi svoje stavove i deli misli na društvenim mrežama. Novom objavom na kojoj pozira sa ćerkom pokrenula je pravu lavinu reakcija zbog brutalne poruke upućene, prema mišljenju mnogih, pojedincima iz prošlosti.

Jovana je na svom profilu objavila fotografiju sa svojom naslednicom sa kojom je radila domaći zadatak nakon škole. Voditeljka je istakla da uprkos brojim poslovnim obavezama uvek pronalazi vreme za svoje dete, pa je otkrila i njihovu posebnu rutinu.

"Rutina moje ćerke i mene da se posle škole uvek dobro ispričamo uz sladoled bez obzira na godišnje doba. Zašto? Jer sam celu trudnoću iznela na kiseloj vodi i sladoledu!”, napisala je voditeljka.

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"Kada tikve sadite sa jeftinim ljudima, prodaju vas za kusur"

U nastavku fotografije, Jovana se dotakla velikih životnih promena koje je napravila, ali i oštrom porukom potkačila neiskrene ljudi i bivše saradnike, što je navelo mnoge da se zapitaju kome su ove reči tačno namenjene, a mnogi misle da je i ovoga puta mislila na bivšeg, biznismena Dragana Stankovića.

"Posle 35. godine, vreme provodiš i posvećuješ samo onima koji su za zauvek. Ako si srećan... Ja sam kompletno promenila svoj život i rezultati su najbolji do sad. Svakom životu je potreban smisao. Kada ga kađete, vi ste srećan čovek. Mene nema na besmislenim zabavama. Nema me na ručkovima i večerama. Ja ne trošim vreme u velikim društvima jer velika društva neiskrenih ljudi pod maskama prezirem. Moji poslovni sastanci traju 20 min. Samo konkretno, jasno i direktno. Ja sam surovi profesionalac i nakon 22 godine rada, vrlo vodim računa koga puštam oko sebe poučena gorkim iskustvom od prošle godine da kada tikve sadite sa jeftinim ljudima, oni vas prodaju za kusur”, glasila je Jovanina poruka.

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Planira gala svadbu sa Tigrom

Podsetimo, Jovana Jeremić je već duže vreme u srećnoj vezi sa Milošem Stojanovićem Tigrom.

Voditeljka je nedavno otkrila da sa njim planira brak i porodicu, kao i da će napraviti veliku i glamuroznu svadbu za posebne zvanice, dok će sudbonosno "da" izgovoriti u manastiru Ostrog.

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