Savo Džehverović i Adriana Kadar uživaju u zalasku sunca u pustinji

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Porodica Teodore Džehverović uskoro će postati bogatija za još jednog člana. Njen brat Sava i snajka Adriana Kadar čekaju drugo dete.

Par je srećne vesti podelio sa pratiocima na Instagramu.

Savo Džehverović i Adriana Kadar, pre izvesnog vremena preselili su se sa ćerkicom u Dubai, dugo su uspevali da od javnosti sakriju lepe vesti.

Ipak, Adriana je objavila emotivan video-snimak na kom se jasno vidi da je već u poodmakloj trudnoći i otkrila da u njihov dom stiže još jedna devojčica.

Foto: Printscreen

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"Dugo smo čuvali našu tajnu, ali došlo je vreme da je podelimo sa vama — Dorotea postaje BIG SISTER! S verom u Boga i srcima punim nade i ljubavi, iščekujemo dolazak još jedne male duše u naš dom”, napisala je ponosna majka u opisu snimka.

Vest koju su podelili obradovala je njihove pratioce, a čestitke su počele da pristižu sa svih strana.

Nema sumnje da su se novoj prinovi i devojčici koja uskoro stiže najviše obradovale ponosna baka Gordana Goca Džehverović, kao i tetka Teodora Džehverović, koja je izuzetno vezana za svog brata i njegovu porodicu, a koja se i sama oglasila na mrežama.

1/6 Vidi galeriju Adriana Kadar i Savo Džehverović Foto: Printscreen

"Pa ljudi moji, čuvala sam ovo kao svoju tajnu. Postaću tetka po drugi put", napisala je Teodora na mrežama, a čestitke su se samo nizale.

Podsetimo, par je dugo privlačio pažnju javnosti zbog velike razlike u godinama. Savo je od Adriane stariji 15 godina.

Pogledajte dodatni snimak: