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Radmila Karaklajić u jednoj iskrenoj ispovesti prisetila se najveće tragedije koja ju je zadesila, gubitka blizanaca, ali i ljubavi, brakova i principa kojih se uvek držala.

Pevačica je otvoreno govorila o bolu koji je obeležio njen život, ne krijući koliko joj je bilo teško da se suoči sa gubitkom dece. Kako je tada istakla, taj trenutak ostavio je ožiljak koji vreme ne može da izbriše.

"Videla sam ih čula i onda izgubila"

- Gubitak blizanaca je bio najteži trenutak. Ne znam kako sam to preživela. Videla sam ih, čula, i onda ih izgubila. Taj bol ne može da se opiše. O tome sam govorila vrlo retko, ti ožiljci ostaju zauvek. Ali mora da se ide dalje, da se pronađu lepe stvari u životu - ispričala je Radmila.

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Foto: Printscreen/Instagram

"Ne podnosim ni najmanju neiskrenost"

Osim o teškim životnim iskustvima, Radmila je govorila i o ljubavi, brakovima i odnosu prema partnerima. Iza sebe ima dva braka, a kako je svojevremeno otkrila, u oba je umela da pronađe sreću.

Pevačica za sebe kaže da je veoma verna i da se u ljubavi daje u potpunosti. Ipak, istakla je da joj je iskrenost presudna, te da nema prostora za nastavak odnosa onda kada se jednom razočara u partnera.

- Bila sam srećna, jedno vreme u jednom, a drugo vreme u drugom braku. Ja sam, inače, veoma verna i kada volim, volim potpuno. Ne mogu da podnesem ni najmanju neiskrenost, ne samo prevaru, već ni flert, čak ni trenutak kada osetim da to više nije ono pravo. Kada se razočaram u čoveka, tu za mene nema povratka - objasnila je pevačica.

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Foto: STIL

Radmila je naglasila da joj je čast kod čoveka jedan od najvažnijih kvaliteta i da bez toga ne može da postoji prava ljubav.

- Važno mi je da je čovek častan, jer samo takvog mogu da volim. I zato mislim da je i dva puta po sedam, osam godina sreće sasvim dovoljno. S te strane, zaista sam zadovoljna - zaključila je tada Radmila Karaklajić.

Kurir.rs

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