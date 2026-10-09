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Zoran Marjanović, koji je nedavno otpušten iz bolnice gde je boravio zbog povreda koje je zadobio kada je pretučen u jednom stanu na Paliluli, kako saznajemo, nije se pojavljivao ni na zakazanim previjanjima u matičnom domu zdravlja.

Za sada nije poznato da li je termine otkazao, promenio zdravstvenu ustanovu ili mu se potrebna medicinska nega pruža u kućnim uslovima. Nepoznato je i to kako teče njegov oporavak, a u kraju u kojem živi, a koji smo ponovo posetili, i dalje tvrde da ga od prebijanja nisu videli te da zbog toga i ne znaju kako se on sada oseća.

Komšije ne znaju ko je u stanu

- Otkako je izašao iz bolnice, nisam ga video da izlazi iz stana. Stalno se čuju neki glasovi iznutra, ali nisam siguran da li je on tamo. Ne znam ko je unutra i šta se dešava, ali njega nisam viđao - navodi jedan komšija iz zgrade.

1/6 Vidi galeriju Zoran Marjanović Foto: Nemanja Nikolić Kurir, Printscrean, Stefan Stojanović MONDO

Podsetimo, Marjanović je nedavno bio hospitalizovan zbog zadobijenih povreda. Lekari su mu konstantovali kontuziju mozga, a imao je i blage tragove krvarenja. Nakon što mu je stanje stabilizovano, pušten je na kućno lečenje, ali mu se od tada gubi svaki trag.

Ni njegovog automobila i dalje nema na parkingu ispred zgrade.

Podsetimo, Kurir je uspeo da uslika Zoranovu devojku Leontinu, zbog koje je, prema nezvaničnim informacijama izbio incident. Ona je izašla iz zgrade i otišla ka svom automobilu. Bila je sama.

Gazda se pojavio

Ona i Zoran žive zajedno, što su nam potvrdile komšije, ali dok ona napušta stan za njega niko ne zna da li je uopšte unutra. Mnogi veruju da je otišao na drugu lokaciju.

1/6 Vidi galeriju Zoran Marjanović Foto: Kurir, Nemanja Nikolić

- Zoran tu živi kao podstanar. Vozi jedan baš upečatljiv automobil, jarke boje, ali ga od dana kad se desio incident nismo videli. On je nestao! Gazda tog stana u kom je živeo ima ovde dva, tri svoja stana i već dan nakon incidenta smo ga videli kad je došao u naselje i ušao u zgradu gde je Zoran bio - ispričala nam je komšinica.