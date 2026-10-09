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Nekadašnji rijaliti učesnik i političar Aleksandar Požgaj saopštio je da je okončao emotivnu vezu sa plavokosom partnerkom, a o tome se oglasio se na Instagramu.

Uz zajedničku fotografiju, na kojoj su zagrljeni, objavio je poruku u kojoj nije skrivao emocije, a potom se osvrnuo i na odnos sa bivšom suprugom Ivanom.

Požgaj je jasno stavio do znanja da je rastanak protekao bez sukoba, ističući da odgovornost za kraj ljubavi preuzima na sebe. U svom obraćanju napravio je i poređenje između osećanja koja je imao prema sada već bivšoj partnerki i onih koja je gajio prema Ivani.

- Razišli smo se mirnim putem. Da sam je zavoleo, jesam. Bivšu suprugu Ivanu nisam zavoleo kao nju. Tako je! Ja sam kriv za sve i tu je tačka na ljubavnu temu, poruke i pozive, većinom medija - napisao je Požgaj.

Međutim, njegova objava nije se završila samo na priznanju o raskidu. Nekadašnji političar otkrio je i da se nalazi pred važnom životnom odlukom koja bi mogla da utiče ne samo na njega već i na njegovu porodicu.

- Danas ja moram da donesem odluku koja je ključna za moj život i moju porodicu - dodao je on.

Aleksandar Požgaj objavio raskid s devojkom Foto: Printscreen Instagram

Uz ovu poruku postavio je srpsku zastavu, dok je na fotografiji ostavio kratku, ali znakovitu poruku: „Hvala“. Za muzičku podlogu izabrao je pesmu Zdravka Čolića „Zagrli me“, a kao lokaciju označio je Beogradsku arenu.

Da je u prethodnom periodu uživao u ljubavi, Požgaj je pokazao i ranije, kada je na Instagramu podelio fotografiju na kojoj se strastveno ljubi sa partnerkom usred prodavnice. Tada je opisao dan ispunjen zajedničkim trenucima, ne skrivajući koliko mu je nova ljubav značila.

- Jednostavno, dalje ne mogu da verujem da sam danas imao tako lep dan u životu posle mnogo godina. I dalje se pitam da li se današnji dan meni stvarno dogodio?

U nastavku je prepričao kako su proveli vreme zajedno, od duge šetnje i odlaska u kupovinu do sređivanja stana i posete restoranu.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Požgaj Foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić, Printscreen, Petar Aleksić

- Šetali smo dugo zagrljeni, bili zajedno u nabavci (ja sam nosio kese, a ona kaže: "Nisam navikla da neko nosi kese." Pa ja kažem: "Kako kažu moja braća i sestre iz CG, bolje da imaš magare nego psa."), posle smo sređivali stan, bili u kafiću, pili kafu i sok, a zatim otišli do restorana. Ona me je na kraju ispratila kući i kupila mi krem-bananicu.

Iako je nedavno govorio o sreći koju je pronašao u ljubavi, Požgaj je sada potvrdio da je toj vezi došao kraj. Ostaje da se vidi kakvu će odluku doneti u vezi sa važnim životnim pitanjem koje je najavio na društvenim mrežama.