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Nikolija Jovanović i njena majka Vesna Zmijanac, oduvek su imale odnos pun ljubavi, podrške i razumevanja. Nikolija i Vesna su sada napravile kratak predah od obaveza i otputovale u Milano, a ponosna ćerka objavila je sliku svoje majke. 

Mama - napisala je Nikolija uz fotografiju, a Vesna je izgledala srećno, odmorno i vrlo raspoloženo.

Zajedničko putovanje majke i ćerke još jednom je pokazalo koliko im prijaju trenuci koje provode zajedno, daleko od svakodnevnih obaveza. Njihov odlazak u Milano bio je prilika i za uživanje u atmosferi ovog modnog i turističkog centra, ali i za lepe uspomene koje je Nikolija odlučila da podeli sa svojim pratiocima.

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Foto: Printscrean

Vesna: Nemam testament, sve ostavljam Nikoliji 

Ranijih godina mnogo se pisalo o testamentu pevačice Vesne Zmijanac. Pevačica se tada oglasila i otkrila detalje

- Sve ste to vi smislili, nisam napisala testament niti ima razloga da ga pišem. Imam jedno dete i tu je sve jasno, vi novinari kada smislite priču to onda izgleda ovako. Unucima ne ostavljam ništa, to sve prepuštam Nikoliji da odluči", izjavila je Vesna.

Vesna Zmijanac Foto: Marko Karovic, Screenshot

Kurir.rs

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