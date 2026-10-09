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Kamere su uhvatile trenutak kada su Gocu Lazarević preplavile emocije, pa nije krila suze u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno" kada je nastup jedne kandidatkinje ostavio članove žirija bez reči. Goca je iskreno priznala da ju je to izvođenje dirnulo.

- Evo, rasplakala me je, toliko produhovljeno pevaš, toliko emocija imaš - poručila je Goca Lazarević takmičarki.

Goca Lazarević plače u emisiji Foto: Printscreen Prva TV

Saša Milošević Mare je takođe podelio svoje utiske i otkrio koliko je odušavljen takmičarkom, te joj je uputio reči podrške i poželeo nastavak uspešnih nastupa:

- Imamo sjajnog pevača ispred nas i želim ti puno nastupa na ovoj sceni - rekao je Mare u emisiji "Nikad nije kasno".

Osim dirljivih momenata, u emisiji je bilo i vedrih trenutaka. Jedan od takmičara osvojio je Macu svojom harizmom i nastupom, a glumac ga je odmah pohvalio:

- Vi ste jedan šmeker, zaista nemam reči, ovo je bilo jako prijatno.

Neprijatna situacija

Inače, Goca je nedavno podelila i jednu anegdotu sa privatnog veselja, kada je doživela neprijatnost budući da je odbila potražnju jednog gosta da se popne na sto. 

Goca Lazarević na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

- Pevala sam na svadbi sa orkestrom iz Petrovca na Mlavi sa kojim sam mnogo toga radila. Moje je bilo da dođem oko četiri, pet popodne, a orkestar je bio tu od ujutru. Pretpostavljam da su oni imali neki svoj sled stvari i da nisam bila u toku sa njihovim nivoom raspoloženja, ali kada sam ušla pod šatru prišao mi je jedan čovek, za koga nisam znala ko je, i počeo da me vuče za rukav prema vrhu sofre, tako da sam se saplitala. Kada smo došli do stola gde su sedele najvažnije zvanice i mlada i mladoženja rekao mi je: „Hajde, penji se na sto!“ Odgovorila sam mu: „Znate, ja se ne penjem po stolovima!“ On je navalio na sto, i na sto. Kada sam odbila gurnuo me je i rekao: „Oterajte je kući!“ Pogledala sam ga i počela da trčim između redova plačući - ispričala je Goca, a detaljnije o tome možete pročitati OVDE.

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STARS 624 26.09.2026. Izvor: Kurir TV