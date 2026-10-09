"BACIO MI JE PARE U KRILO I REKAO DA RADIM ŠTA HOĆU" Goca Lazarević otkrila nepoznate detalje braka sa Zaharom: U to vreme je radio sa Brenom
- Goca Lazarević otkrila je da je u braku sa Milutinom Popovićem Zaharom ona vodila finansije, dok joj je on davao novac i prepuštao raspolaganje. Pevačica je ispričala da je u to vreme upravljala i većim iznosima koje je dobijala od supruga.
- Sa Zaharom je dobila dvoje dece, a brak je okončan jer je, prema njegovim rečima, zbog posla bila previše odsutna. On je kasnije poručio da bi zajednički nastup samo dodatno podigao tenzije među njima.
Goca Lazarević u mladosti je bila u braku sa kompozitorom Milutinom Popovićem Zaharom, a sada je otkrila do sada nepoznate detalje njihovog braka. Naime, u vreme kada je Zahar sarađivao sa Brenom, ona je bila ta koja je upravljala novcem.
Pevačica Goca Lazarević otkrila je da je svojevremeno, uprkos razlici u godinama, upravo ona bila ta koja je upravljala finansijama u braku sa Milutinom Popovićem.
"Sve sam radila ja. Meni on da pare, donese mi 50.000, 100.000, stavi mi ih u krilo. Kunem se, u to vreme kad je radio sa Brenom u krilo mi baci i kaže mi: "Radi šta hoćeš"", ispričala je tokom gostovanja u emisiji "Magazin In".
Podsetimo, Goca Lazarević sa Zaharom je u braku dobila dvoje dece, a njihov brak okončao se, jer je, prema njegovim rečima, ona zbog posla bila previše odsutna.
"Reći ću vam zašto je taj razvod usledio"
O njihovim odnosima danas, Zahar je nedavno govorio u jednom intervjuu:
"Goce sam se u životu toliko nagledao, kao i ona mene, da bi svaki naš zajednički koncert samo mogao da povisi još četiri stepena temperaturu! Ne mogu da idem zbog toga i da je i tamo gledam, iako verujem da će to biti jedna lepa priča koja se pravi",
Tom prilikom otkrio je i zašto je došlo do razvoda:
Popović je bivšoj supruzi poželeo mnogo uspeha i u šali poručio da je vreme da piše istoriju pod nazivom "Kako sam pevala prošlog veka". Tom prilikom, on se osvrnuo i na prošlost, otkrivši zbog čega njihov brak svojevremeno nije mogao da opstane.
"Reći ću vam zašto je taj razvod usledio. Ona nije glupa i neobrazovana, kad može da nauči takve pesme i tako da peva, ne može biti prazna u glavi. Govorio sam joj: 'Daj završi makar nešto, završi neku školu', ali ju je pesma uhvatila i u tom trenutku sam shvatio da ću život provesti s pevačicom koja jednostavno neće sebe da obrazuje uz sve moje napore."
kurir / blic
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