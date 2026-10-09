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DRAMA KAKVA SE NE PAMTI U ELITI! Matora i Biljana urlaju jedna na drugu, obezbeđenje moralo da reaguje
- Nakon prikazanog klipa u kojem se Biljana Čavlin nabacuje Filipu Đukiću, Jovana Tomić Matora je počela da viče na nju.
- U raspravi su pale teške uvrede sa obe strane, a Biljana je uzvratila da je nije sramota i da će još više pozdravljati Filipa.
- Sukob je eskalirao do toga da je obezbeđenje moralo da reaguje.
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Nakon prikazanog klipa na kom se Biljana Čavlin nabacuje Filipu Đukiću, Jovana Tomić Matora počela je da urla na nju.
- Sram da te bude što pozdravljaš ćerku i dečka iz zatvora - vikala je Matora.
- Pozdraviću ga još više. Je l' si mi rekla da mi j*beš mamu u p*čku. Matora, ja sam rekla da sam nemoralnija od njih, poludela si, šta se potresaš - rekla je Biljana.
- Ne brini - rekla je Matora.
Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen Youtube TV Pink
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- Napravi godinu dana pauze, poplaviće ti usta. Mene nije sramota - ponavljala je Biljana.
- Zato što si k*rva a glumiš ludilo - urlala je Matora.
Detljnije o svemu pogledajte u nastavku:
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