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Nakon prikazanog klipa na kom se Biljana Čavlin nabacuje Filipu Đukiću, Jovana Tomić Matora počela je da urla na nju.

- Sram da te bude što pozdravljaš ćerku i dečka iz zatvora - vikala je Matora.

- Pozdraviću ga još više. Je l' si mi rekla da mi j*beš mamu u p*čku. Matora, ja sam rekla da sam nemoralnija od njih, poludela si, šta se potresaš - rekla je Biljana.

- Ne brini - rekla je Matora.

Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen Youtube TV Pink

- Napravi godinu dana pauze, poplaviće ti usta. Mene nije sramota - ponavljala je Biljana.

- Zato što si k*rva a glumiš ludilo - urlala je Matora.

Detljnije o svemu pogledajte u nastavku:

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18:18
STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV