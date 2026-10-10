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Od Zorana Marjanovića nema ni traga, ni glasa, nakon što je napustio bolnicu posle prebijanja. Kako kažu komšije, ne pojavljuje se ispred zgrade u kojoj živi, a ekipa Kurira se u to uverila na licu mesta prilikom jučerašnje posete njegovom kraju. Međutim, ovog puta smo ponovo zatekli Marjanovićevu partnerku Leontinu adresi.

Sve mirno u ulici u kojoj njih dvoje stanuju. Komšije žive svoju svakodnevicu, a Leontinu Bilandžiju smo prvo spazili na prozoru zgrade sa kamerom telefona usmerenom u pravcu novinara Kurira.

Leontina Bilandžija, devojka Zorana Marjanovića Foto: Kurir

Novi trag do Marjanovića?

Ubrzo nakon toga, sklonila se sa prozora, a potom se neko vreme nije pojavljivala, sve dok u jednom momentu nije izašla i uputila se u komšijski ulaz, odnosno zgradu pored njihove. Iako smo očekivali da ćemo sa njom po izlasku sresti i Zorana, ni ovog puta to nije bio slučaj. Zadržala se nešto manje od sat vremena, ali nije poznato koga je obišla i da li je to novi trag do Marjanovića ili obična poseta komšijama.

Foto: Kurir

Telefonski razgovor

Nakon kratkoročne posete, Leontina je napustila zgradu užurbanim korakom, pokušavajući da stupi u kontakt sa nekim preko telefona. "Da li me čuješ? Da li me čuješ?", ponavljala je Zoranova partnerka dok je pešaka odlazila sa adrese. U svetloj trenerci, patofnama i vezane kose, ona se uputila u nepoznatom pravcu. Ekipa Kurira je ostala na adresi. Zorana i dalje nije bilo, što dodatno iznenađuje, s obzirom na to da smo prethodno saznali da se nije pojavljivao ni na zakazanim previjanjima u matičnom domu zdravlja.

1/6 Vidi galeriju Leontina Bilandžija Foto: Kurir

Kako je došlo do incidenta?

Podsetimo, Zoran Marjanović brutalno je pretučen u stanu na Paliluli između petka na subotu, prošlog vikenda. Razlozi za nasilje bili su raznorazni, a na kraju je isplivala prava istina. Zoran je ušao u sukob zbog svoje dvadesetak godina mlađe partnerke Leontine Bilandžije, sa kojom je više od godinu dana u vezi, a ona je javnosti postala poznata zbog učešća u jednom rijalitiju.

Nije nepoznato da se javne ličnosti u ovakvim situacijama oglašavaju i govore o temi čiji su akteri, a onda nekim čudom ipak odluče da povuku svoju reč i preokrenu priču. Kako smo nezvanično saznali, prema dosadašnjoj istrazi, Zoran Marjanović je dobio batine zbog dvadeset godina mlađe devojke.

1/6 Vidi galeriju Zoran Marjanović Foto: Kurir, Nemanja Nikolić

On je u stan na Paliluli došao na žurku koja je tu bila organizovana, a njegova devojka je sa osobom koja je bila na zabavi otišla napolje da kupe nešto na trafici. Kako se dugo nisu vraćali, to je uznemirilo Zorana i navelo ga da posumnja u svoju partnerku, ali i u momka koji je otišao s njom. Kad su se vratili, nastao je haos, o kome se nekoliko dana nakon incidenta i dalje piše i priča.

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