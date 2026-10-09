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Pevačica Edita Aradinović bez zadrške je govorila o teškom odrastanju u nemaštini, razvodu roditelja, bolesti majke Florije i porodičnoj tragediji koja ju je zauvek promenila. Iza energije i samopouzdanja po kojima je danas poznata, krije se detinjstvo obeleženo borbom za egzistenciju i ranim odrastanjem, kada je već sa 17 godina morala da počne da zarađuje kako bi pomogla svojoj porodici.

Edita Aradinović je opisala svoju majku kao izuzetno hrabru ženu koja je u najtežim životnim okolnostima činila sve kako njena deca ne bi bila gladna, i prisetila se perioda kada nisu imali ni za osnovne životne namirnice.

"Bilo je trenutaka da nismo imali ni za hleba, ali mama je uvek gledala da se snađe, ispod ruke. Ukrade 200 grama mesa. Dešavalo se svašta nešto. Majka je majka. To je sve život, troje dece. Ne znam tačno kako u detalje. Bilo je u pitanju meso, hrana. Bila sam mala, jednostavno nisam osetila nemaštinu jer se ona borila".

Pored nemaštine, porodicu je zadesio i težak zdravstveni udarac kada je Editina majka obolela od raka dojke, i to baš u trenutku kada je pevačica počinjala da gradi ozbiljniju muzičku karijeru. Prisećajući se tog izuzetno teškog perioda dok su trajale hemioterapije, Edita je istakla koliko joj je bilo teško da nastupa dok joj je majka bila životno ugrožena.

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović kroz godine je menjala svoj fizički izgled. Foto: Printscreen

"Bilo je pitanje hoće li moja mama preživeti".

Njena majka je uspela da pobedi tešku bolest, a pevačica naglašava da o njoj i danas govori sa ogromnim divljenjem i zahvalnošću.

"Moje detinjstvo je prekinuto sa 17 godina", ispričala je ona svojevremeno u potresnoj ispovesti za Hype.

Njeno odrastanje dodatno je obeležio i tragičan gubitak brata, koji je imao Daunov sindrom i preminuo kada je Edita imala svega 11 godina. Pevačica je otkrila da se njena majka od tog bolnog gubitka nikada nije u potpunosti oporavila.

Zbog svih porodičnih okolnosti, Edita je morala veoma rano da sazri i preuzme odgovornost. Sa 17 godina počela je sama da zarađuje i doprinosi kućnom budžetu, dok su njeni vršnjaci u to vreme bezbrižno izlazili i putovali. Sva ova iskustva naučila su je da se bori kroz život i preuzme odgovornost od najranijeg doba.

kurir / blic

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