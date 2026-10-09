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Pevačica Anđela Stojković koja je obeležila prošlu sezonu jednog muzičkog takmičenja iskreno je progovorila o uspehu, saradnji sa velikim pevačem, Sekinom novom albumu i estetskoj korekciji, koje je napravila.

Anđela Stojković je otkrila da je prezadovoljna uspehom koji je postigla sa svojom pesmom. te otkrila da nije očekivala da će otići toliko daleko.

- Nema tu rivalstva. Što se tiče trendinga bila sam peto mesto, jako sam zadovoljna i srećna. Nisam očekivala da ću daleko da odem - rekla je, a onda prokomentarisala album svoje mentorke Seke Aleksić.

- Pesme sam poslušala oduševljena sam albumom, Seka je izašla iz zone komfora.

Anđela je prokomentarisala i video koji je na njenom Instagramu napravio veliku pometnju:

- Što se tiče tog videa, ja sam izbacila još jedan video posle toga i rekla da to nije uredu i da tako nazivaju malo punije ljude. Kao što mene osuđuju da sam mršava, pišuj mi da sam bolesna., Nemam bulimiju i anoreksiju, zdrava sam potpuno. Doktorka mi kaže da mi je krvna slika odlična - rekla je pa dodala:

- Ne pazim šta jedem.

- O sebi brinem sama, a brinu i moji baba i deda.

1/7 Vidi galeriju Anđela Stojković Foto: Printscrean, Printscreen

"On je veliko ime, pevao mi je prateće vokale"

O odnosima sa kolegama progovorila je i otkrila da je njen kolega Emir Đulović pevao prateće vokale u nejnoj poslednjoj pesmi:

- Za sad nema podmetanja i ogovaranja, mogu da kažem da su me lepo prihvatili pojedinci i hvala im na tome. Nedavno sam postavila video na tiktoku da pogađate ko mi je radio bek vokale i svi koji ste napisali Emir Đulović pogodili ste. E pa sad, mislim da to nije za javnost, koliko košta, ipak je to Emir Đulović - rekla je i dodala da nije neobično što je tako velikko ime pevalo bek vokale mlađoj pevačici, kao što je ona.

- Zato što je Emir pre svega čovek pa onda pevač, upoznala sam ga kad smo krenuli u letnju turneju po Bosni. Ja sam čula da je on dobar, a kada sam ga upoznala, ostala sam bez teksta. On da je sujetan ne bi mi pomogao, ne bi me vodio na nastupe. I da tako jedna velika zvezda učini nešto za mene, velika mi je čast.

1/6 Vidi galeriju Anđela Stojković Foto: Printscrean

"Radila sam usne"

Pevačica je progovorila i o svom privatnom životu:

- Ponekad je nemoguće izbeći pitanja, nešto što je privatno privatno je. Mislim da je moguće sačuvati privatnost ako ti to stvarno želiš - rekla je i otkrila da je radila estetske korekcije:

- Za sada smatram da je prirodno najlepše, usne sam radila, jer sam imala dve linije, malo sam stavila iz razloga što je bilo stvarno ružno.

Kratko je prokomentarisala razvod Vladana Savića i otkrila da ga ne bi muvala da je slobodna, s obzirom na razliku u godinama.

- Naravno da ne. On je dosta stariji od mene, ja nemam ni 20 godina, ne bih to. Moj dečko nije stariji, mlađi je od mene mesec dana.

- I Seka i Strahinja bili su mi podrška od prvog dana.

- Karijera mi je jako bitna, ali i ljubav mi je jako bitna. Ako nema ljubavi nema ni mene, ako nema karijere nema mene. Tako da biram oba.

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