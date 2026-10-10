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Bokser Veljko Ražnatović, sin Svetlane Cece Ražnatović, koji sa suprugom Bogdanom i trojicom sinova živi u Titelu, odlučio je da zatvori privatnu sportsku salu koju je napravio na porodičnom imanju i u kojoj je godinama trenirao i pripremao se za mečeve.

On je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj se vidi kako se iz dvorišta odvoze izolacioni paneli i oprema, uz kratku poruku:

– Zatvaramo salu – napisao je Veljko.

Ražnatović nije otkrio razloge ove odluke, niti je precizirao da li je reč o trajnom zatvaranju prostora ili preseljenju teretane na drugu lokaciju. Njegova objava dolazi nakon što je javno govorio o ozbiljnoj povredi kičme, zbog koje je svojevremeno morao da prekine treninge i ode na oporavak u Rusiju. Za sada nije poznato da li su ove okolnosti povezane.

Veljko Ražnatović
Veljko Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram

Ima privatnu salu i teretanu


Poznato je da je Veljko u dvorištu porodičnog imanja u Titelu, gde živi sa suprugom Bogdanom i njihovim sinovima, izgradio privatnu sportsku salu i teretanu. Upravo tamo se svakodnevno pripremao za svoje bokserske mečeve.

Njegova kratka objava otvorila je pitanje da li je reč o konačnom zatvaranju teretane, preseljenju opreme na drugu lokaciju ili radovima i promeni namene prostora. Veljko za sada nije iznosio dodatne informacije.

Veljko Ražnatović Foto: Printsceen/Instagram

Oporavak od teške povrede

Podsetimo, Veljko je nedavno otkrio detalje o teškom periodu kada je zbog povrede kičme morao da ode u Rusiju na oporavak.

- Povreda me je naterala da odem u Rusiju. Imao sam diskus herniju. Znao sam da moram nešto drastično da uradim. Hteo sam da se testiram. Dugo sam bio nepokretan. Tri-četiri meseca ležao sam u krevetu i nisam mogao da hodam. Pre toga sam ćopao... Mislio sam da će proći. Trenirao sam uprkos bolovima, sve dok mi se bol nije spustila niz nogu. Tada sedneš i razmišljaš... Odlučio sam da promenim sve i pokušam da napravim rezultat. Imao sam 28 godina. Sada sam se dobro pozicionirao. Za sedam meseci tamo stekao sam kontakte za ceo život i pronašao trenera", ispričao je Veljko u podkastu "Prava priča" svom boravku i oporavku u Moskvi.

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