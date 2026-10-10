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Pevač Sloba Vasić našao se u žiži javnosti nakon što je na društvenim mrežama isplivala fotografija na kojoj pozira u mantiji, zbog čega se u javnosti proširila vest da je odlučio da napusti estradu i zamonaši se.

Pevač je demantovao i otkrio da je fotografija AI, a sada se oglasio na svom Instagram profilu i moćnom porukom objasnio šta je njegova prava misija.

Javnost je nedavno zatekla fotografija na kojoj Sloba Vasić stoji odeven u crnu mantiju, kakvu nose sveštena lica i monasi. Ovaj prizor ubrzo je postao viralan na mrežama, a u medijima su počele da kruže priče da je pevač odlučio da zauvek spakuje kofere, te da svoj život posveti crkvi i manastirskom miru.

Nakon što se podigla velika prašina i nakon što su mnogi posumnjali da je odustao od muzike, Sloba je prvo demantovao i otkrio da je fotografija nastala uz pomoć veštačke inteligencije, a sada je odlučio da na svom Instagram profilu podeli snimak koji je dao odgovor na sva pitanja.

1/8 Vidi galeriju Sloba Vasić Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Ilija Ilić

Dar od Boga

Sloba je objavio video-snimak sa jednog privatnog slavlja, a uz snimak, pevač je ostavio kratku, ali izuzetno upečatljivu poruku kojom je odgovorio svima koji su posumnjali u njegov nastavak karijere:

"Moraš raditi isključivo ono za šta te je Bog stvorio", poručio je Sloba na Instagramu.

Ovom objavom Sloba je uspešno spojio priču o duhovnosti i svojoj muzičkoj karijeri. Pevač je dao do znanja da svoj talenat i dar za pevanje doživljava upravo kao Božji poziv i misiju koju treba da ispunjava kroz pesmu.

Sloba napustio zajednički stan

Javnost u regionu ne prestaje da bruji o navodnom razvodu pevača Slobe Vasića i njegove supruge Lele Vasić, a sve nakon što su u javnost isplivale šokantne prepiske u kojima pevač poziva drugu devojku u svoj stan.