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Nikola Keljanović, poznatiji javnosti kao Ćaletov sin, ponovo je privukao pažnju na društvenim mrežama, gde se pohvalio luksuznim automobilom čija se vrednost procenjuje na čak 150.000 evra.

Keljanović, koji je prepoznatljiv po skupocenim automobilima, provodima i raskošnom načinu života, na Instagramu je pokazao novi "audi" u upečatljivoj metalik zelenoj boji.

Prema procenama, cena ovog četvorotočkaša, u zavisnosti od modela i dodatne opreme, može da dostigne 150.000 evra. Nikola ni ovog puta nije propustio priliku da pratiocima pokaže deo luksuza u kojem uživa.

Foto: Instagram Printscreen

Kelja je potom objavio video kako vozi po centru Beograda.

00:28 Ćaletov sin isprobao besnu mašinu po Beogradu Izvor: Instagram

Roditelji mu zameraju način života

Iako se na društvenim mrežama često hvali novcem i skupocenim stvarima, Keljanović je ranije priznao da njegova porodica ne gleda blagonaklono na njegovo ponašanje i javno eksponiranje.

On je svojevremeno istakao da više ne zavisi finansijski od oca, već da samostalno zarađuje od svoje 18. godine.

– Od mog oca više ne zavisim. Zarađujem sam, od tog mog sajta se fino unovčim, već od 18 godina. Čujem se sa roditeljima, nisam loš sa njima, ali mi zameraju način života, medijsko eksponiranje, majka je često govorila kako nisam njen sin zbog toga. Deo mene ne podržavaju i to je to – ispričao je Keljanović.

Kaje se što je išao u školu

Nikola je svojevremeno govorio i o školovanju, a posebnu pažnju izazvalo je njegovo priznanje da je ponavljao treći razred srednje škole.

Kako je objasnio, već tada je imao sopstvene prihode i vozio BMW, zbog čega mu obrazovanje nije predstavljalo prioritet.

– Tad sam i zarađivao, vozio sam BMW 5. Bila je neka baba iz engleskog, baš me nije podnosila. Dva stručna predmeta nikako nisam mogao da savladam i pao sam. Treću sam ponovo upisao i osećao se kao debil kad sam došao u klupu sa mlađom generacijom. Kasnije sam četvrtu vanredno završio. Iskren da budem, kajem se što sam ikad knjigu u ruke uzeo. Da sam znao da ću ovako da zarađujem, ne bih ni išao u školu. Ništa mi ne treba škola, srednja pogotovo – govorio je Keljanović.

Za ulazak u "Elitu" tražio pola miliona evra

Ćaletov sin ranije je bio u pregovorima za ulazak u rijaliti "Elita 10", ali do dogovora nije došlo zbog finansijskih uslova koje je postavio.

Prema njegovim rečima, za učešće je tražio čak 500.000 evra, uz poseban uslov da ne bude novčano kažnjavan.

– 500.000 sam tražio i kazne da nemam. Oni su mi rekli da nema šanse, a ja im rekao nek vam sedi tamo Lepi Mića. 100.000 evra bi mi bila sića, to mogu i sam da napravim – rekao je Keljanović.