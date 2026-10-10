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Uroš Živković pre nastupa u poznatoj beogradskoj kafani iskreno je govorio o pevanju na vašaru, incidentu u Šapcu kada su ga pogodili ledom, sinu, o razlikama u godinama u vezama…

Ove godine mnogo se pričalo o nastupima na Šabačkom vašaru. Jedni su za, a opet drugi misle da to nije dobro za karijeru.

– Meni je ovo treća ili četvrta godina da pevam tamo. Bilo je mnogo ljudi i starijih kolega narodnjaka, što je super, i mislim da je ove godine pomerena granica na viši nivo i na bolje. Vašar više nije običan vašar gde ljudi gaze po blatu. Pevao sam po mnogim lokalima po celom Balkanu i ništa to nije drugačije. Kada ti dođe oko dve hiljade ljudi, to nije za sramotu.

Foto: Privatna arhiva

Kako komentarišeš to što su te gađali ledom?

– Bila je brutalna atmosfera i onda se nađe pojedinac da pokuša to da pokvari. Koliko god je to vašar, tu je muzika, dobra atmosfera i pokušavamo da se izbegnu incidenti. Zamislite kako bi bilo da ja uzmem kiblu punu leda i gađam svoju publiku. Iznervirao sam se jer svako ima pravo da mu se nešto sviđa ili ne, ali ne može to da pokazuje na takav način.

Tvoje koleginice imaju momke po dvadeset i više godina mlađe? Da li bi ti mogao da budeš sa toliko starijom devojkom od sebe?

– Ja sam uvek imao starije devojke, ali ne toliko. Moja supruga je starija od mene i nemam ništa protiv toga. Ljubav ne broji godine, nek su žive i zdrave i šta fali.

Da li si imao devojke koje su bile sa tobom zbog interesa?

1/3 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir

– Dok sam bio slobodan, nikada se nisam zaletao u neke toliko prisne odnose i nisam imao mnogo veza u životu.

Sinčić raste. Da li oseća kada negde ideš i da li reaguje?

– Kada izlazim iz kuće, gleda se da se izađe na neku foru, da mu se odvrati pažnja. Danas sam se obukao ispred vrata da ne čuje, ali deca što su starija imaju veću povezanost sa roditeljima.

S kim najviše voliš da piješ i ko može najviše da popije i najduže izdrži?

– Ma, ima ih puno, ali ja sam taj koji ostaje do kraja. Ja imam svoj krug ljudi, mi se družimo na rođendanima, slavama, a kada se ne vidimo duže, onda se zatvorimo u neki mali objekat, ugasimo telefone, pozovemo muziku i to veče je samo za nas.

Ko može više da popije, Kaća Grujić ili Tamara Milutinović?