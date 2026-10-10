MIRNA KOŠANIN BILA U ŽIRIJU IZBORA ZA MIS SRBIJE, A POTOM ODRŽALA KONCERT: U elegantnom izdanju privukla pažnju prisutnih (VIDEO)
Pevačica Mirna Košanin bila je među članovima žirija na svečanom polufinalnom izboru za Mis Srbije 2027, koji je sinoć održan u Vrdniku pod sloganom „Lepota sa smislom“.
Zajedno sa ostalim članovima žirija, Mirna je učestvovala u izboru predstavnice Srbije, a titulu Miss Termal Banja Vrdnik je ponela dvadesetčetvorogodišnja Jelena Preočanin iz Beograda, studentkinja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Nakon svečanog programa, pevačica je za posetioce održala koncert i veče nastavila u muzičkom ritmu. Nastup je započela svojom novom pesmom „Vinari“, a potom je atmosferu upotpunila svojim izvođenjem.
Mirna je pažnju prisutnih privukla i modnim izdanjem. Za ovu priliku odabrala je elegantnu belu haljinu, u kojoj se pojavila na sceni.
Pevačica je istakla da joj je bilo zadovoljstvo što je bila deo događaja koji, osim lepote, promoviše i druge vrednosti.
„Drago mi je što sam bila deo ove večeri, jer ovakvi događaji nisu samo prilika da se predstavi lepota već i da se istaknu obrazovanje, ambicija i ličnost devojaka koje učestvuju. Posebno mi je bilo zadovoljstvo što sam nakon svečanog dela mogla da se družim sa publikom kroz muziku. Uvek se trudim da na nastupima prenesem emociju i dobru energiju, a drago mi je kada publika to prepozna“, navela je Mirna Košanin za medije.