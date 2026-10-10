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Starleta i bivša rijaliti učesnica Ava Karabatić podelila je sa pratiocima na Instagramu ispovest koja je izazvala pažnju javnosti.

Ona se osvrnula na period tokom kojeg se suočavala sa brojnim životnim problemima, bolnim iskustvima i poniženjima, priznajući da je prvi put osetila da više nema snage da se izbori sa svime što ju je snašlo.

Ava je objasnila da je poruku napisala sa željom da pruži podršku ljudima koji prolaze kroz slične situacije. Kako je istakla, važno joj je da njeno iskustvo nekome pomogne da shvati da čak i kada izgleda da izlaza nema, stvari mogu da se promene.

- Imam potrebu napisati jednu motivacionu poruku, pa makar pomogla samo jednoj osobi, puno sam postigla. Znači, bila sam na rubu, baš ono dno dna u svakom smislu. Prošla pakao, poniženje itd... - započela je ona.

Prestala da se forsira

Iako je, kako kaže, tokom života nastojala da radi na sebi i da svaki novi pad pretvori u razlog za još snažniji povratak, poslednji težak period bio je drugačiji. Ovog puta nije uspevala da pronađe motivaciju koja ju je ranije pokretala, pa je odlučila da prestane da se forsira.

1/7 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

- I uvek sam se borila u smislu da radim na sebi da budem jača, da se dignem iz pepela, ali prvi put u životu da sam osetila da nemam ni gram snage da se podignem se po ko zna koji put. Odlučila sam ne učiniti ništa, apsolutno ništa - napisala je starleta.

Kako je dalje navela, došla je u stanje u kojem više nije osećala zadovoljstvo niti uzbuđenje zbog stvari koje su joj ranije značile. Ipak, kada je prestala da očekuje od sebe da odmah pronađe izlaz i kada je pomislila da je iscrpela sve svoje mogućnosti, snaga se pojavila neočekivano.

- Postalo mi je sve ravno, ništa mi nije izazivalo neku vrstu bilo kakvog zadovoljstva, uzbuđenja itd... i u periodu kada sam pustila sve i kad sam mislila da je sa mnom gotovo, odjednom sam sama od sebe dobila snagu - poručila je Ava.

Na kraju obraćanja poslala je poruku onima koji se trenutno bore sa životnim izazovima, naglašavajući da ne moraju u svakom trenutku da budu jaki i da ponekad sebi treba dozvoliti predah.

- Ponekad samo trebate pustiti vremenu da učini svoje, nismo roboti da možemo u svakom trenutku sami sebi dati snagu. Ponekad vreme zaista leči sve rane i rađa ponovno najbolju verziju vas samih - zaključila je ona.

Prijavila bivšeg partnera za nasilje

Ava je i ranije govorila o teškim okolnostima sa kojima se suočavala u privatnom životu. Posebnu pažnju javnosti privukla je informacija da je prijavila tadašnjeg partnera zbog fizičkog nasilja. Prema ranijim navodima, nakon incidenta imala je modrice, a slučaj je zahtevao intervenciju policije i lekarske preglede.

Pored problema u emotivnim odnosima, starleta je govorila i o porodičnim tragedijama koje su ostavile dubok trag na nju. Među najtežim iskustvima izdvojila je smrt oca, kojeg je doživljavala kao važan oslonac, ali i gubitak deteta i traumatične događaje iz prošlosti.

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Instagram, ATA images, Printscreen/Instagram, ATAIMAGES, Printscreen

Njeni problemi nisu se završavali na privatnom životu. Ava se suočavala i sa neprijatnostima na društvenim mrežama, uključujući hakovanje naloga i neovlašćeno deljenje privatnih sadržaja.

Upravo zbog svega kroz šta je prolazila, njena nova objava predstavlja ličnu poruku o iscrpljenosti, strpljenju i pronalaženju snage nakon teških životnih udaraca.