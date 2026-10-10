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Proslavljeni sportista i bivši fudbaler Duško Tošić tokom svog braka sa pop zvezdom Jelenom Karleušom retko je u javnosti govorio o privatnim planovima, ali je jednom prilikom otvorio dušu i otkrio neostvarenu želju koja je ponovo privukla veliku pažnju javnosti.

Na društvenoj mreži TikTok ponovo je počeo masovno da kruži stari, arhivski video-snimak na kojem Duško u jednom televizijskom intervjuu govori o svojim planovima i velikoj želji da, pored već postojećih tetovaža sa imenima svojih ćerki Atine i Nike, koje su njegov najveći ponos i životni blagoslov, jednog dana istetovira i ime sina.

Poznato je da je Tošić svojevremeno doneo odluku da njihova imena ponosno istetovira na desnoj ruci, što je i učinio, dok je levu ruku sačuvao za poseban povod.

Duško Tošić Foto: Petar Aleksić Mondo, Kurir, Petar Aleksić Mondo, Printskrin Instagram

- Leva ruka je prazna, tu očekujem sina - izjavio je tada Tošić pred kamerama emisije "Ekskluziv", ostavljajući tadašnjoj javnosti da nagađa da li je njegov san o nasledniku realnost koja dolazi ili simpatična porodična želja.

Inače, Tošić nikada nije krijao koliko mu naslednice znače u životu, a mediji i fanovi često se prisćaju i njihovih zajedničkih porodičnih momenata. Tako su svi na društvenim mrežama svojevremeno masovno komentarisali i njegovo sjajno raspoloženje na rođendanu ćerki, kada su ponosni roditelji pred okupljenim fotoreporterima pozirali nasmejani, odajući utisak prave i skladne porodice.

Kurir/SrbijaDanas

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