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Soraja Vučelić već godinama važi za jedno od najprepoznatljivijih i najkontroverznijih imena regionalne javne scene.

Iako se poslednjih godina retko pojavljuje u domaćim medijima, njene objave na društvenim mrežama i dalje privlače veliku pažnju javnosti.

Rođena je 1986. godine u Kninu, detinjstvo je provela u teškim uslovima i domovima za nezbrinutu decu, o čemu je otvoreno govorila.

Iz "Velikog brata" do svetskih metropola

Upravo to je isticala kao jednu od motivacija za uspeh.

Širu popularnost stekla je 2011. godine učešćem u rijalitiju "Veliki Brat". Uprkos brojnim skandalima koji su pratili njen boravak pred kamerama, brzo je postala jedno od najzapaženijih lica te sezone, a potom se nametnula kao jedna od najpoznatijih starleta u regionu. Od tada je javnost posebno pratila njene transformacije izgleda.

Povećanje grudi, operacija nosa, fileri u usnama, zatezanje lica i druge korekcije vremenom su postali deo njenog prepoznatljivog glamuroznog imidža.

1/5 Vidi galeriju Soraja Vučelić Foto: Instagram, Pritnscreen/Instagram

Veliku pažnju godinama privlači i način života koji prikazuje na društvenim mrežama.

Luksuzna putovanja privatnim avionima, boravak u ekskluzivnim hotelima i garderoba svetskih brendova često su predmet interesovanja javnosti.

Povezivana i sa Nejmarom

Mediji su je svojevremeno povezivali sa brojnim imućnim muškarcima, a pominjana je i u kontekstu fudbalera Nejmara. Ipak, sama je tvrdila da novac zarađuje kroz influenserski marketing, nekretnine i modne projekte.

Danas najčešće boravi u Monaku, Švajcarskoj i Dubaiju, daleko od domaće javne scene.

Privatni život godinama čuva daleko od očiju javnosti, a identitet partnera sa kojim je dobila dete nikada nije želela da izlaže medijskoj pažnji.

1/5 Vidi galeriju Soraja Vučelić Foto: Pritnscreen, Pritnscreen/Instagram

Par je dobio sina Kana, a svojevremeno je pokazala koliko je njen naslednik porastao i koliko uživa u majčinstvu.

Prema pisanju medija, porodila se u februaru 2023. godine. Od tada se trudi da porodične trenutke zadrži za sebe, dok se na društvenim mrežama povremeno može videti deo njenog života i vreme koje provodi sa sinom.

Kurir/Alo