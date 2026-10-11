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Edita Aradinović uživa u majčinstvu, a mnogi na društvenim mrežama komentarišu kako se prolepšala.

Pevačica nikada nije krila da se podvrgla estetskim korekacijama, te je uvek ponosno isticala šta je promenila na sebi.

Transformacija

Ono što se može primetiti, a što je Edita i sama pričala jeste to da je uklonila mladež sa svog lica iz zdravstvenih razloga.

- Na uklanjanje mladeža sam otišla zbog zdravlja. Dugo sam želela da to uradim i sada sam ga se konačno rešila. Lakše mi je. Ne brinem više hoće li se povećati i praviti mi probleme - izjavila je jednom prilikom Edita za "Alo".

1/8 Vidi galeriju Edita pre operacija Foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

- Ja nisam imala velik nos, imala sam kuku, bila sam kapetan Kuka - napisala je pevačica jednom prilikom na svom Instagramu.

Pored korekcije nosa i uklanjanja mladeža, pevačica je uvećala usne hijaluronom, ali je nakon nekog vremena odlučila da ih ukloni.

Prisetimo se, pevačica se nedavno odlučila i na potez uklanjanja tetovaža laserom, a sudeći po snimcima koje je objavila tada- nije bilo prijatno iskustvo.

1/4 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Nemanja Janković

Rastala se sa partnerom

Nakon raskida sa Nenadom Stevićem, sa kojim je dobila dete, Edita je na društvenim mrežama podelila zanimljiv detalj iz privatnog života. Naime, na svom Instagram storiju objavila je fotografiju čaše piva, uz napomenu da je posle dužeg vremena sebi dozvolila ovaj mali užitak.

- Ko hoće neka čestita. Prvo pivo posle dužeg vremena. I nemojte mi samo držati predavanja i tražiti netražene savete. Hvala - poručila je tada pevačica.

1/4 Vidi galeriju Edita Aradinović uživa u ulozi majke Foto: Printscreen Instagram

Dilema

Samo mesec dana nakon porođaja, Edita Aradinović razmišljala je o tome da se vrati fizičkim aktivnostima i treninzima, međutim postoje stvari zbog kojih je zabrinuta.

Pevačica je 22.jula dobila ćerku kojoj je dala ime Zoia, a neretko svoje iskustvo sa njom deli na društvenim mrežama. Tim povodom, oglasila se na Instagramu i uputila pitanje ženama.

- Razmišljala sam da krenem sama da treniram, ali me je strah zbog dijastaze i carskog. Pomagajte - napisala je tada Edita i zatražila preporuku, a zatim je u videu istakla da oseća potrebu da trenira, iako se ne preporučuje minimum dva meseca od porođaja.