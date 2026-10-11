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Jelena Karleuša i njen bliski prijatelj Aleksandar Ševo uživali su na zajedničkom ručku u Skoplju, a pažnju svih prisutnih u jednom elitnom restoranu privukli su modnim izdanjima i prisnošću.

Pop zvezda se u petak pojavila u glavnom gradu Severne Makedonije kako bi najavila koncert koji će održati 17. oktobra u areni "Jane Sandanski".

Jelena je tim povodom iskoristila priliku da se vidi sa dugogodišnjim prijateljem Bojanom Jovanovskim, poznatijim kao Boki 13, a njihov susret protekao je u opuštenoj atmosferi, uz dobru hranu i piće.

Ne odvajaju se

Foto: Privatna arhiva

Ipak, ovog puta posebnu pažnju privukao je Jelenin navodni novi partner, od kojeg se, čini se, ne odvaja. Aleksandar Ševo bio je uz muzičku zvezdu i tokom posete Skoplju, a njih dvoje su se u jednom luksuznom restoranu našli u većem društvu.

Jelena i Aleksandar sedeli su jedno pored drugog, a na fotografijama sa ručka delovali su veoma skladno i opušteno. Da su vodili računa i o modnim kombinacijama, bilo je jasno na prvi pogled, budući da su oboje odabrali crne odevne komade.

Pevačica je za ovu priliku ponela crnu haljinu, koju je upotpunila velikim neobičnim šeširom, dok je Ševo bio odeven u tamnim tonovima.

Poseban detalj zabeležen je na jednoj od fotografija, na kojoj Jelena i Aleksandar drže podignute čaše šampanjca. Po svemu sudeći, njih dvoje su uživali u prijatnom druženju, dok su im društvo pravili prijatelji.

Foto: Privatna arhiva

I ranije tokom dana, dok je Jelena davala izjave brojnim medijskim ekipama, Aleksandar je sve vreme bio uz nju, pratio je u stopu i pomagao joj oko stvari. U jednom trenutku viđen je i kako joj nosi torbu.

Zadovoljna i srećna

Karleuša je nedavno prvi put otvorenije govorila o Aleksandru Ševu, ali je i tada odlučila da zadrži određenu dozu misterije kada je reč o njihovoj vezi.

- Moj ljubavni život je uvek intrigirao, bez obzira na to što ja nikada ništa nisam ni krila. Mogu da kažem da sam sada jako zadovoljna i srećna. Misteriozni gospodin nije misteriozan i podrška je, tu je sada iza kamere i mogu da mu kažem: "Hvala". Svi koji su sa mnom su više od saradnika. Svakoga ko je uz mene, volim ga - ostala je misteriozna Karleuša za Kurir.

Foto: Kurir, Instagram Printscreen

Jelena je u Skoplju govorila i o razlozima za prekid saradnje sa Zoranom Birtaševićem, nekadašnjim bliskim prijateljem i saradnikom.

- Ja sam promenila kompletan tim. Zoran je bio moj prijatelj, pa je zato bitan i mojoj fan bazi i saradnicima, ali ja moram da kažem da postoje jaki razlozi zašto više ne sarađujemo i ne družimo se. Svako ko mene zna, zna da sam ja neko ko puno prašta i nikada ne voli da menja ljude koje voli i sa kojima radi. I da je morao da postoji ozbiljan razlog da presečem i donesem takvu odluku - priznala je Jelena iskreno.

O prekidu saradnje sa Zoranom Birtaševićem

Pop zvezda nije krila da joj je cela situacija teško pala, priznajući da je razočarana i duboko povređena potezima nekadašnjih prijatelja i poslovnih partnera. Ipak, u svom prepoznatljivom stilu, JK im je zadala završni, brutalni udarac, poručivši im da je novim hitovima dokazala da je ona zapravo glavni šraf te mašinerije!

- Ja sam takvu odluku donela o kompletnom timu oko mene. Jesam razočarana i ovređena, ali isto tako sam pokazala novim pesmama da i te kako su svi zamenljivi, ali da sam ja ipak Jelena Karleuša i da mogu da napravim i bez starih saradnika najslušanije pesme! Moraju da znaju u njihovoj glavi da su svi zamenljivi, ali ja ne, oni su samo neko ko radi za mene - zaključila je Karleuša i time stavila tačku na sve spekulacije.

1/6 Vidi galeriju Pevačica cveta Foto: YT kanal Pravo lice estrade, Privatna arhiva

Kurir.rs

JK: