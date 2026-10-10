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Seka Aleksić i Aleksandra Prijović uživale su u sjajnoj atmosferi na nastupu Indire Radić u jednom beogradskom lokalu, gde su veče provele u društvu prijatelja, uz dobru muziku, osmehe i brojne hitove koji su obeležili generacije.

Ipak, ono što je ovo veče učinilo posebno zanimljivim dogodilo se kada su se dve pevačice prepustile atmosferi i odlučile da se same late mikrofona.

Foto: Privatna arhiva

Dok je Indira nizala svoje poznate hitove, atmosfera u lokalu postajala je sve usijanija, a među najveselijima bile su upravo Seka i Prija. U opuštenom društvu prijatelja, pevačice su pokazale da i te kako umeju da uživaju kada nisu one te koje su u centru pažnje, već kada mogu da se prepuste muzici i dobrom provodu.

Međutim, pravi spektakl nastao je kada su Prija i Seka zajedno uzele mikrofon i zapevale. Prvi na red došao je Indirin veliki hit "Tetovaža", koju je najpre počela da peva Seka, a zatim su se orili i stihovi Sekine pesme "Crno i zlatno", koju je otpevala Prijovićeva. U jednom trenutku, veče se pretvorilo u pravo muzičko druženje, dok su prisutni uživali u nesvakidašnjem prizoru.

1/4 Vidi galeriju Seka, Prija i Indira Foto: Privatna arhiva

Njihovo zajedničko pevanje bilo je definitivno jedan od najzanimljivijih trenutaka večeri, a energija i raspoloženje pokazali su da za dobar provod nisu potrebni ni velika bina ni reflektori. Dovoljni su dobri prijatelji, omiljene pesme i malo spontanosti!

Kurir.rs

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