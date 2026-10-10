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Indira Radić razgovarala je sa okupljenim medijima pred jedan od nastupa u Beogradu, a tom prilikom dotakla se brojnih tema sa estrade. Pevačica je bez ustezanja prokomentarisala i višegodišnje spekulacije o navodnom razgovoru sa koleginicom Suzanom Jovanović, kao i priče koje su je povezivale sa sada pokojnim Sašom Popovićem.

O odnosu s Popovićem

Kako je istakla, između nje i Saše Popovića nikada nije bilo ničega osim prijateljstva i poslovne saradnje. Ovim rečima Indira je jasno stavila do znanja da su sve drugačije priče koje su godinama kružile bile samo spekulacije.

1/5 Vidi galeriju Saša Popović bio uvek za saradnju Foto: Z.K.Munja, Kurir, Damir Dervišagić, Screenshot, Nenad Kostić

- Saša i ja nikada nismo imali ništa osim prijateljskog, poslovnog i kolegijalnog odnosa. Zaista je tako. Mislim da nije bio avion u pitanju, nego neka emisija, kada sam sa njom (Suzanom) imala neku temu; zna se da je u vreme kada sam počinjala karijeru iza mene stala produkcijska kuća na čelu sa Ganetom Đurićem, Sašom Popovićem i Zoranom Bašanovićem. Saša mi je dao vetar u leđa, ali među nama je bilo samo prijateljstvo - naglasila je ona, prenosi "Telegraf", osvrnuvši se nešto zatim i na priče da sa Sekom Aleksić nije bila u dobrim odnosima devedesetih i dvehiljaditih.

- Ako želiš da praviš scene, pravićeš ih bilo gde, ne mora to da bude estrada; ja negujem svoj život i ne mešam se ni u čiji. Seka je večeras prva stigla, puna je energije i gde god dođe napravi ludilo, dobru atmosferu. Preslušala sam njen novi album, saradnja sa Rastom na pesmi "2222" je zaista lepo iznenađenje i baš mi je drago - prokomentarisala je ona, ističući da nikako ne voli estradne drame.

1/5 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Po pitanju noviteta na poslovnom planu, pevačica priznaje da ima veliku odgovornost.

- Veliki je pritisak publike, stalno pitaju kada će novi CD i koncert. Radim na tome, moj sin radi na novom albumu, ali ima još saradnika. Velika je odgovornost uraditi nešto kvalitetno i stati iza toga, posle toliko godina na sceni i toliko velikih hitova. Zato godinama nisam izdavala ništa, jer pesma mora da izađe iz dubine duše da bih u nju verovala - objasnila je Indira koja bi, da njen naslednik poželi da uđe u "Elitu", njega maksimalno podržala:

- Moj sin je punoletan, ostvaren čovek, koji zna šta hoće. Sve odluke koje donese, ja ću uvek da ga podržim i on to zna.

Mlađe koleginice, poput Aleksandre Prijović, inače, danas presnimavaju neke njene stare pesme, kao što je "Na trapezu lokalnog cirkusa"; njoj to, očito, veoma prija.

- To su bila vremena koja su neponovljiva. Bilo je mnogo umetničkih duša koje su stvarale pesme iz dubine sebe i to se i danas oseća i vidi - kazala je ona, pišu pomenuti mediji.