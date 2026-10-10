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Mala Cana danas je doživela pravu dramu na putu ka Beogradu, o čemu je detaljno govorila za Kurir, nakon što su je novinari sreli u blizini policijske stanice. Pevačica je tog jutra imala zakazano gostovanje na televiziji Pink, u emisiji kod Jovane Jeremić, ali se put do studija pretvorio u traumatično iskustvo.

Kako je ispričala, nakon prelaska Pančevačkog mosta primetila je mladića koji je stajao pored automobila i mahao joj, zbog čega je pomislila da mu je potrebna pomoć. Kada je zaustavila vozilo i spustila prozor, usledio je šok.

- Išla sam prema Beogradu i kad sam prošla preko Pančevačkog mosta - baš u tom delu gde ima dosta grmlja, bio je jedan auto. Stajao je dečko koji je mlad - između 19 i 21 godine.

1/6 Vidi galeriju Mala Cana danas je doživela pravu dramu na putu ka Beogradu, o čemu je detaljno govorila za Kurir, nakon što su je novinari sreli u blizini policijske stanice. Foto: Privatna arhiva

- On je bio preko puta, ne sa moje strane ka Beogradu. Kad me je uvideo, on je počeo da maše, diže ruke. Ja sam u jednom momentu pomislila, rekoh možda mu je nešto trebalo, mlado dete... Pomislila sam, vidim da tamo stoji neki auto, nisam ga ni registrovala - rekoh traži pomoć, možda dete hoće do Beograda da ode. Prošlo mi je sve najbolje kroz glavu.

- On je uprno mahao i ja sam polako zaustavila auto i spustila prozor. Ja sam zaustavila i ne stigavši već da pitam da mu treba neka pomoć, o čemu se radi, on je meni izgovorio takve psovke... Baš onako preteće, pretio je. I u tom momentu sam samo shvatila da nešto nije u redu. Ubacila u prvu i polako da krenem, a on se i dalje drao i iz desne ruke iza leđa izvadio pištolj. I uperio u mene, nakon čega sam odmah - iako u šoku, krenula da vozim.“

Pevačica je zatim opisala kako je nastavila put ka Beogradu, pokušavajući da se što pre udalji od nepoznatog muškarca. Kako kaže, u tom trenutku bila je u velikom šoku, a tek kasnije je postala svesna ozbiljnosti situacije.

- Ja sam vozila do Beograda, ako me je neka kamera snimila, jednostavno upalila sam sva četiri, vozila sam svim mogućim trakama. Više sam bila u tom nekom šoku nego u strahu. Ja sam tačno rekla inspektoru, kada je on uperio pištolj u mene, ja sam tačno videla cev. I samo sam ga pogledala, okrenula glavu i krenula autom. Nisam gledala uopšte niti šta je radio iza mene, da li je pritrčavao kolima, ništa me nije zanimalo. Ja sam samo vozila jer je trebalo da stignem na snimanje.“

Susret sa policijskom patrolom kod Sajma

Mala Cana otkrila je i da je tog jutra od kuće krenula oko 9.20, jer je u Pinkovom studiju imala zakazano šminkanje u 10.30. Nakon što je stigla do Beograda, kod Sajma je naišla na policijsku patrolu i odlučila da se zaustavi.

- Od kuće pošla oko 9.20, pa mi do Pančeva treba nekih 20 minuta, u pola 10 tako. Ja sam u 10.30 imala šminku u Pinku. Samo sam htela da se sklonim iz te situacije. Razmišljala sam koji je cilj bio tome i ko toliko može da ode daleko.

- Našla sam se kod Sajma, gde sam naletela na patrolu i stala. Čim su oni meni rekli da izađem iz kola, oni su rekli: ’Gospođo, Vi ste uznemireni, da li ste dobro, da li vam je loše, da li treba da zovemo Hitnu pomoć, gde ste krenuli, da li ste svesni?’ Ja kažem: ’Svesno sam krenula samo do Pinka.’ Pitali su šta se desilo, ja im ispričam šta mi se desilo i onda su oni rekli da će patrola biti obaveštena koja je ka tom putu - da do Pinka budem obezbeđena. Rekao mi je da će to biti zabeleženo.

Pevačica je istakla da u tim trenucima nije osećala strah, već da je bila potpuno zatečena onim što joj se dogodilo.

- U tom momentu nisam osećala strah uopšte, niti sam bila uplašena. Samo u šoku.

Nakon snimanja otišla u policijsku stanicu

1/8 Vidi galeriju Mala Cana danas je doživela pravu dramu na putu ka Beogradu, o čemu je detaljno govorila za Kurir, nakon što su je novinari sreli u blizini policijske stanice. Foto: Privatna arhiva

Iako je nakon televizijskog gostovanja imala druge planove, Mala Cana je, nakon razgovora sa advokatom, odlučila da ode u policijsku stanicu Savski venac i da izjavu o incidentu.

- Posle snimanja je trebalo da odem na zadušnice. Međutim, čula sam se sa advokatom i otišla sam u SUP Savski venac. Ja sam bila uznemirena, više sam se nervirala što nisam mogla da pročitam ovo što sam uzela za advokata, nego što sam bila uplašena. Ja jednostavno idem svojom državom, idem svojom Srbijom, čega da se bojim, šta će možda neko da me zaplaši ili da me ubije? Ubiće me jednom, ne može sto puta.

Kako je navela, nadležne službe su se uključile u slučaj, a ona je uverena da bi mogla detaljno da opiše mladića koji joj je, prema njenim rečima, pretio pištoljem.

- Pokrenule su se mnoge službe i ja tačno dete mogu da nacrtam, što sam rekla inspektoru, znači mogu da ga nacrtam. Mlad dečko... Jer ja nikom se nisam zamerila, sa tim što sam eto išla po državi Srbiji, nikom se nisam zamerila. Zamerali su se drugi meni.“

"Dobijala sam strašne pretnje na društvenim mrežama"

Govoreći o mogućim razlozima incidenta, ona se osvrnula i na pretnje koje, kako tvrdi, već duže vreme dobija putem društvenih mreža. Istakla je da se zbog uvredljivih poruka i pretnji oseća kao da joj neko uskraćuje pravo da slobodno iznosi svoje stavove.

- Dobijala sam strašnje pretnje na društvenim mrežama - da umrem, da crknem... To su pretnje katastrofalne. Znači, ja jednostavno ne smem da upalim lajv ili ne smem nešto da objavim, a da to nisu pretnje, da sam ćaci, da sam mrtva, da sam ovakva, da sam onakva... Nema prava niko da mene prisili ni na šta.

- Eto, jednostavno ja nemam prava da živim. Naravno, više će se povesti računa o meni, više će se povesti tipa obilazaka, javljanja gde se krećem i tako tome slično.“

Pevačica je ponovila da nije očekivala da bi situacija mogla da se završi na takav način, budući da je zaustavila automobil jer je verovala da je nepoznatom muškarcu potrebna pomoć.

- On mene uopšte nije uplašio. Ja sam stala iz najboljih namera... Stala sam jer sam mislila da čoveku treba pomoć, da ga povezem, ne znam šta, jednostavno volim da pomognem svima.

- On je uporno istrčavao na put da me zaustavi, uporno istrčavao i to je toliko bilo specifično da u tom momentu nije bilo nikog iza mene. To se čekao momenat. Mogla sam da budem praćena iz Borče, iz Devojačkog bunara, odakle god. Znači, mogla sam odakle god da budem praćena.

"Ja sam gledala u cev pištolja"

U nastavku razgovora, Mala Cana još jednom se osvrnula na trenutak u kojem je, kako tvrdi, mladić uperio pištolj u nju. Opisala je šta joj je prolazilo kroz glavu dok je pokušavala da se udalji sa mesta događaja.

Detaljnije u prilogu.

00:38 Mala Cana Izvor: Kurir

- Mene dečko nije uplašio. Ja sam njega pogledala, toliko sam ga pogledala da sam videla cev. Ja sam gledala u cev pištolja. Ja sam samo okrenula glavu i pošto mi je auto bio u prvoj brzini, ja sam produžila. Samo mi se u glavi stalno vrtelo koja je to sila da ti dođeš nekom da ga uplašiš, da ga zastrašiš, da si ti spreman da nekom oduzmeš život. Ja to stvarno ne mogu da razumem.

Na kraju je poručila da će se boriti i zahvalila svima koji su joj pružili podršku nakon uznemirujućeg događaja.

- Boriću se, imala sam sreće, Bog me sačuvao, danas su zadušnice, možda me moj Andrija sačuvao.

- Hvala što ste uz mene, što je Srbija uz mene, Bog i moj Andrija.