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Bivši suprug rijaliti učesnice Aleksandre Nikolić, Uroš Jovanović, šokirao je javnost nesvakidašnjim oglasima za prodaju svoje imovine. On je na portalu za oglašavanje stavio na prodaju plac u Subotici i poslovno-stambeni objekat u Somboru, iskoristivši priliku da na oštar i sarkastičan način prozove bivšu ženu.

Foto: Petar Aleksić

Naime, on je poručio da je Aleksandri očigledno bio primamljiviji život pod kamerama u "Eliti 8" nego zajednički porodični dom i biznis.

Najpre je na prodaju stavio građevinski plac u Subotici, koji se postire na 992 kvadratna metra, i to po ceni od 24.000 evra.

"Ja planirao porodičnu kuću, ona kuću sa direktnim prenosom. Ideja je bila da se napravi lepa montažna kuća za bivšu ženu. Vreme je pokazalo da je to bila odlična ideja, osim jednog malog detalja - nije zaslužila ni bicikl, a kamoli kuću i plac. Njoj je, izgleda, više odgovaralo da živi u Eliti 8 na televiziji. Kuća već nameštena, kamere uključene, novi drugari na sve strane, a za upoznavanje potencijalnih partnera ne moraš ni da izađeš iz dnevne sobe. Ja gledao katalog montažnih kuća, ona izabrala kuću sa kompletnim programom. Nema majstora, nema temelja, nema čekanja priključka - samo uđeš i počne emitovanje. Privatnost malo slabija, ali zato ni za običnu raspravu ne moraš da zoveš svedoke: sve je već snimljeno. Ja sam planirao porodičnu kuću, ona kuću sa direktnim prenosom. Ja birao izolaciju da se ne čuju komšije, tamo postavili mikrofone da se čuje baš sve. Očigledno smo drugačije shvatili izraz „gradimo budućnost“ - moj projekat je imao kvadraturu, njen termin na rijalitiju. Tako je plac ostao meni. Bez kamera, bez novih ukućana i bez ljubavnih zapleta. Od cele priče jedino trava raste bez drame, mada i ona traži redovan honorar preko komšije - napisao je Aleksandrin bivši muž i dodao:

1/11 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić napustila Elitu Foto: Pink

"Razmišljao sam da ga ostavim ćerki, ali dok ona stigne u godine da joj plac stvarno treba, postoji realna mogućnost da ga raskući za iPhone 37, tri putovanja i neku ideju za biznis sa drugaricom. Tako da, prodajem - poručio je on, ali tu se nije zaustavio. Oglasio je i poslovno-stambeni objekat od 200 kvadratnih metara u centru Sombora, za 244.000 evra

"Zašto ne radi? Nemam ko da drži. Radnici, manjak u kasi, korona, pokušaji izdavanja, pa privatni život napravi sopstvenu sezonu. Bivša gospođa ode u Elitu 8. Tamo joj kamere očigledno zanimljivije. Ovde pratiš decu, tamo te prati ceo svet. Ja planirao porodični posao, ona kuću sa direktnim prenosom. Ovde rođendani, tamo nominacije. Ja kupio kamere da čuvaju inventar, ona našla one koje prate radnju. Ja ostao sa ključevima, ona sa kadrovima. Prodajem jer stoji, a žao mi je: ovo je prostor za smeh, rođendane i posao, ne za skupljanje prašine. Imam još lokala i obaveza. Vidim dobru investiciju, ali nemam ko da radi - napisao je Jovanović, a ostaje da se čuje kako će Aleksandra reagovati kada bude saznala da je bivšem suprugu poslužila kao inspiracija čak i u ove svrhe" - napisao je on, a prenosi "Pink".

Raskinuli Aleksandra Nikolić i Milovan Minić, ona se oglasila: "Tačno je"

1/5 Vidi galeriju Milovan Minić Foto: Printscreen YouTube

Podsetimo, Aleksandra Nikolić je potom uplovila u vezu sa Milovanom Minićem, a njih dvoje su nedavno stavili tačku na svoju ljubavnu vezu. Vest o raskidu potvrdila je i sama Aleksandra, koja je to i potvrdila.

Kako saznajemo, Aleksandra Nikolić i Milovan Minić više nisu zajedno. Njih dvoje su odlučili da stave tačku na svoj ljubavni odnos, a detalje raskida za sada nisu želeli da iznose u javnost.

Ovim povodom kontaktirali smo Aleksandru, koja je za domaće medije potvrdila da je došlo do raskida.

„Tačno je. Ne bih za sad ništa dužila“, rekla je Aleksandra kratko za naš portal.

Aleksandra je, kao i do sada, odlučila da detalje iz svog privatnog života ne komentariše opširnije, te za sada nije poznato šta je dovelo do kraha njihove veze.