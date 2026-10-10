Slušaj vest

Saša Matić večeras je spektakularno otvorio koncert u prepunoj areni 8888 u Sofiji i već svojim prvim hitovima podigao publiku na noge.

Hiljade ljudi uživaju u muzičkoj noći za pamćenje

Arena ispunjena do poslednjeg mesta dočekala je jednog od najvoljenijih regionalnih pevača, čije su pesme od samog početka dale poseban pečat ovoj velikoj muzičkoj večeri.

Na koncertu koji je u bugarskoj prestonici okupio ljubitelje regionalne muzike nastupaju Saša Matić, Mile Kitić i Aca Lukas. Čast da prvi izađe na scenu pripala je Saši, koji je svojim prepoznatljivim glasom, emocijom i hitovima stvorio atmosferu kakva se priželjkuje na ovakvim spektaklima.

Detaljnije u prilogu.

01:12
Saša Matić napravio spektakl Izvor: Kurir

Saša Matić još jednom pokazao koliko ga publika voli

Njegove pesme godinama prate najlepše ljubavne priče, slavlja, rastanke i uspomene, a večeras su spojile hiljade ljudi u Sofiji. Publika je od prvih taktova pokazala koliko je iščekivala ovo druženje, dok je Saša još jednom potvrdio koliko snažnu vezu ima sa onima koji vole njegovu muziku.

Veče se nastavlja uz nastupe Mileta Kitića i Ace Lukasa, a sudeći prema početku koncerta i energiji koja je već ispunila svaki kutak arene, Sofiju očekuje noć za pamćenje.

Ne propustiteStarsKOLIKO ESTRADA UZIMA NOVCA ZA SAMO JEDAN NASTUP Za najluđe noći postoji poseban budžet, a evo ko zaradi stan za veče
Indira Radić, Katarina Kaja Ostojić i Stoja Novaković, Ceca, Saša Matić
StarsNE IDU NA TEZGU BEZ 10.000 € Ovi pevači zgrću ogromno bogatstvo na nastupima, a njih dvoje za jednu ludu noć uzmu PAPRENU CIFRU
Indira Radić, Katarina Kaja Ostojić i Stoja Novaković, Ceca, Saša Matić
StarsPesma koja je osvojila region: duet Saše Matića i Adi Šošea "Daljine"
Saša Matić i Adi Šoše
StarsSAŠA MATIĆ I ADI ŠOŠE UKRSTILI GLASOVE: Duet „Daljine“ stiže sutra tačno u podne
WhatsApp Image 2026-08-12 at 10.37.00.jpeg

24:10
STARS 619 06.09.2026. Izvor: Kurir TV