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Saša Matić večeras je spektakularno otvorio koncert u prepunoj areni 8888 u Sofiji i već svojim prvim hitovima podigao publiku na noge.

Hiljade ljudi uživaju u muzičkoj noći za pamćenje

Arena ispunjena do poslednjeg mesta dočekala je jednog od najvoljenijih regionalnih pevača, čije su pesme od samog početka dale poseban pečat ovoj velikoj muzičkoj večeri.

Na koncertu koji je u bugarskoj prestonici okupio ljubitelje regionalne muzike nastupaju Saša Matić, Mile Kitić i Aca Lukas. Čast da prvi izađe na scenu pripala je Saši, koji je svojim prepoznatljivim glasom, emocijom i hitovima stvorio atmosferu kakva se priželjkuje na ovakvim spektaklima.

Detaljnije u prilogu.

01:12 Saša Matić napravio spektakl Izvor: Kurir

Saša Matić još jednom pokazao koliko ga publika voli

Njegove pesme godinama prate najlepše ljubavne priče, slavlja, rastanke i uspomene, a večeras su spojile hiljade ljudi u Sofiji. Publika je od prvih taktova pokazala koliko je iščekivala ovo druženje, dok je Saša još jednom potvrdio koliko snažnu vezu ima sa onima koji vole njegovu muziku.

Veče se nastavlja uz nastupe Mileta Kitića i Ace Lukasa, a sudeći prema početku koncerta i energiji koja je već ispunila svaki kutak arene, Sofiju očekuje noć za pamćenje.