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Hrvatska pevačica Maja Šuput konačno je potvrdila ono o čemu se već nedeljama spekulisalo. Nakon što je stavila tačku na ljubavnu vezu sa 19 godina mlađim Šimom Elezom, poznatim iz rijalitija "Gospodin Savršeni“, pevačica je ponovo zaljubljena, a njen novi izabranik je Emil Tedeski mlađi, sin jednog od najpoznatijih hrvatskih biznismena Emilija Tedeskog.

Foto: Preent Screen

Maja je na društvenim mrežama objavila niz fotografija sa proslave svog 47. rođendana u Beogradu, a posebnu pažnju privukli su kadrovi na kojima razmenjuje poljupce i nežnosti sa novim partnerom.

Razmenjivali poljupce pred svima

1/4 Vidi galeriju Maja Šuput sa novim dečkom Foto: Preent Screen

Na jednoj od fotografija Maja i Emil strasno se ljube, dok je on čvrsto drži u zagrljaju. Na drugoj pevačica nasmejana pozira naslonjena na njegovo rame, a na trećoj joj Tedeski nežno ljubi čelo.

Za ovu priliku Maja je odabrala atraktivnu srebrnu haljinu sa šljokicama, dok je njen novi partner nosio svetloplavu košulju.

Pevačica je rođendan proslavila u beogradskom restoranu „Nacionalna klasa“, a među gostima se našao i njen dugogodišnji prijatelj i stilista Marko Grubnić.

Inače, o njihovoj romansi počelo je da se govori nakon što su u septembru zajedno viđeni na zagrebačkom aerodromu, odakle su otputovali u London povodom Majinog rođendana. Iako tada nisu javno komentarisali svoj odnos, sada su zajedničkim fotografijama praktično potvrdili ljubavnu vezu.

Nedavno raskinula sa 19 godina mlađim dečkom

1/5 Vidi galeriju Maja Šuput s novim dečkom Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Podsetimo, Maja Šuput je u maju ove godine potvrdila da je raskinula sa Šimom Elezom, koji je javnosti postao poznat učešćem u hrvatskom rijalitiju „Gospodin Savršeni“.

Njih dvoje bili su u vezi oko godinu dana, a njihova romansa privlačila je veliku pažnju javnosti, posebno zbog razlike od 19 godina.

Iako su često zajedno viđani i nisu krili emocije, njihovoj ljubavi došao je kraj, što je pevačica tada i sama potvrdila.

- Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu - rekla je Maja tada za hrvatski Showbuzz.

Šime je nakon raskida kratko poručio da je njihov rastanak privatna stvar i da ne želi dodatno da ga komentariše.

Iza sebe ima brak sa poznatim preduzetnikom

1/4 Vidi galeriju Maja Šuput Foto: Printscreen/Instagram

Sa druge strane, i Emil Tedeski mlađi iza sebe ima brak. Bio je oženjen Nikom Perenčević, ćerkom hrvatskog preduzetnika Mihajla Perenčevića, sa kojom ima sina. Njihov razvod potvrđen je prošle godine.

Emil je sin poznatog hrvatskog biznismena Emilija Tedeskog, osnivača i vlasnika Atlantic Grupe.

Sudeći po najnovijim fotografijama, Maja je nakon ljubavnog brodoloma sa Šimom Elezom pronašla novu sreću, a svoju romansu sa mlađim Tedeskim više ne krije od javnosti.